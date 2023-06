Podano przyczyny śmierci członków polskiej rodziny z Londynu

Policja poinformowała o wynikach sekcji zwłok dwóch członków czteroosobowej polskiej rodziny z Hounslow, której śmierć była wstrząsem nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także dla Polonii w UK. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci Moniki Włodarczyk były liczne obrażenia zadane ostrym narzędziem.

Ciało Moniki zostało znalezione wraz z ciałem jej męża i dwójki dzieci po tym, jak policja wtargnęła do ich mieszkania po zgłoszeniu obaw ze strony szkoły, do której chodziła córka pary. Met Police skontaktowała się ze szkołą 11-letniej Mai o godzinie 15:12 w piątek, 16 czerwca po tym, jak okazało się, że dziewczynka nie była w niej przez cztery dni, a członkowie jej rodziny nie odpowiadali na wiadomości.

11-letnia Maia została znaleziona martwa wraz ze swoim 3-letnim bratem Dawidem i rodzicami. Po przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, że przyczyną śmierci 39-letnigo ojca dzieci, Michała były rany szyi zadane ostrym narzędziem.

Natomiast sekcja zwłok Mai i Dawida ma się odbyć w środę w Great Ormond Street Hospital. Policja potwierdziła, że nie poszukuje nikogo innego w związku ze śmiercią polskiej rodziny. Z informacji podanych przez „Daily Mail”, które nie zostały potwierdzone przez śledczych, wynika, że dochodzenie prowadzone jest w sprawie tzw. „samobójstwa rozszerzonego”.

Policja ujawniła, że śmierć Moniki, która zmarła w wyniku serii ran kłutych, jest traktowana jako morderstwo. Scotland Yard podał, że mąż kobiety, Michał zmarł od ran kłutych szyi, jednak nie podano żadnych dodatkowych szczegółów na temat jego śmierci.

