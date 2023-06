Brytyjczycy będą mieli pierwszeństwo do mieszkań socjalnych i otrzymają „priorytet przed migrantami”

Czy obywatele brytyjscy będą mogli liczyć na preferencyjne warunki w kwestii zakwaterowania w ramach mieszkalnictwa socjalnego w porównaniu do osób bez obywatelstwa UK, a więc do legalnych imigrantów, którzy na Wyspie przyjechali, aby pracować?

Zgodnie z obowiązującym w UK prawem obecnie to nie fakt posiadania brytyjskiego paszportu determinuje pierwszeństwo w dostępie do mieszkania socjalnego. Niejako „przed kolejką”, w systemie social housing na preferencyjne warunki mogą liczyć kombatanci, osoby mieszkające w przeludnionych domach, ofiary przemocy domowej i osoby bezdomne. Dodatkowo wiele conuncilów stosuje różne systemy punktowe, aby móc oceniać, która osoba znajduje się w większej potrzebnie mieszkaniowej. Teraz jednak, jak donoszą dziennikarze „The Times”, rząd Rishiego Sunaka rozważa wprowadzenia zmian w tym zakresie. System oparty na pilności potrzeb danego najemcy nie zostanie jednak całkowicie zastąpiony prostszym rozwiązaniem premiującym obywateli UK.





Pierwszeństwo dla Brytyjczyków

Zgodnie z nowymi planami rządowymi, obywatele brytyjscy mogą otrzymać miejsce w kolejce „lepsze” niż legalni migranci żyjący w UK, przy jednoczesnym utrzymaniu istniejącej ochrony dla osób najbardziej potrzebujących.

— Mieszkania socjalne stanowią ograniczony zasób. Słusznym wydaje się więc upewnienie się, że to obywatele Wielkiej Brytanii otrzymają priorytetowy dostęp do mieszkań, gdy te stają się dostępne — jak komentuje źródło w obecnym rządzie, na które powołują się żurnaliści „The Times". — Wielka Brytania z zadowoleniem uznaje ekonomiczny wkład legalnych migrantów w rozwój kraju. Nie należy jednak pozwalać im na to, aby przeskakiwali kolejkę do mieszkań socjalnych — uzupełnia.

Nowe przepisy mogą zostać ogłoszone już jesienią

W chwili obecnej około 1,2 miliona rodzin czeka na przydział mieszkania socjalnego. Z osób, którym przyznano takie zakwaterowanie, w skali całego kraju tylko 10% stanowią ludzie nieposiadający obywatelstwa UK. Lokalnie jednak liczby te mogą się kształtować całkiem inaczej. I tak choćby w londyńskim Brent w latach 2021-22 odsetek ten sięgnął 40 proc.

Jak podaje „The Daily Mail”, zmiany w tym zakresie mogą zostać zapowiedziane już w ramach jesiennego King's Speech. Dziennikarze „The Times” zaznaczają, iż celem nowych przepisów nie jest uderzenie w imigrantów i ograniczenie ich praw.

