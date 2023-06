Poszukiwana rodzina z dwójką dzieci, która uciekła z restauracji bez zapłacenia rachunku [wideo]

Pewna rodzina z dwójką małych dzieci udała się na obiad do restauracji w Kornwalii i uciekła z niej nie płacąc rachunku. Zdarzenie zostało uchwycone na nagraniach z kamer przemysłowych i udostępnione w internecie. Właściciel innego lokalu w Essex rozpoznał tę grupę i powiedział, że u niego zrobiła to samo.

Karim Ullah, który prowadzi restaurację w Brohmon w hrabstwie Essex, był zaskoczony, gdy zobaczył nagranie z kamery przemysłowej z lokalu w Kornwalii, na którym rozpoznał członków grupy, którzy uciekli z jego restauracji nie płacąc rachunku w wysokości 215 funtów.

Dwie pary z dwójką małych dzieci zostały nagrane przez kamery CCTV, gdy opuszczały The Fisherman’s Arms w pobliżu Penzance w Kornwalii w Dzień Ojca bez opłacenia rachunku.

The pictures of these people have gone everywhere and now we've got the video too. It's important we all help find them and bring them to justice https://t.co/k2TRR9GWbQ