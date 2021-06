Oto najlepsze miejsca do życia w UK pod względem pracy, przystępnych cen, bezpieczeństwa, zdrowia, wynajmu i innych udogodnień

Jakie jest najlepsze miejsce do życia w UK?

Każdy ma własne kryteria, którymi się kieruje przy wyborze najlepszego miejsca do życia, jednak – jak się okazuje – najczęściej pod uwagę bierzemy dobrą lokalizację, przystępne ceny zarówno wynajmu jak i te dotyczące kosztów utrzymania, a także wysokość zarobków. Jak pod tym względem wypadają miasta w UK? Czy sytuacja zmieniła się pod tym względem w związku z pandemią?

W czasie trzech lockdownów w Wielkiej Brytanii wielu z nas zaczęło pracować z domów lub było/jest na furlough. To z kolei sprawiło, że zaczęliśmy szukać innych miejsc do życia, w których większa przestrzeń stała się jednym z podstawowych kryteriów. Zmieniły się nasze wymogi w wyborze zarówno lokalizacji, jak i samych domów.

Najlepsze miejsca do życia w UK

Zgodnie z najnowszym opracowaniem, w którym wzięto pod uwagę 50 największych miast na Wyspach (włączając także londyńskie dzielnice) pod względem przystępnych cen, bezpieczeństwa, pracy, a także przestrzeni zielonych i różnych udogodnień sporządzono wykaz najlepszych miejsc do życia w UK.

Czym kierują się ludzie przy wyborze miejsca do życia?

Jak się okazuje, kryteriami, którymi najchętniej i najczęściej kierują się mieszkańcy Wysp przy wyborze miejsca do życia są:

- najbardziej atrakcyjne warunki mieszkania, na co składa się dobra lokalizacja, ogród i przystępna cena

- kolejnymi korzystnymi czynnikami są dostęp do przestrzeni zielonych (parki, lasy) i niski wskaźnik przestępczości

- w czasie pandemii 1 osoba na 10 chciałaby przenieść się w miejsce z większą przestrzenią albo mieć przynajmniej ogród lub balkon.

Co ciekawe Anglicy i Szkoci często kierują się przy wyborze miejsca do życia życzliwością lokalnych mieszkańców, z kolei mieszkańcy Yorkshire i Humber wybierają lokalizację kierując się krajobrazem, natomiast mieszkańcy południowo-wschodnich rejonów kraju chcą mieszkać w miejscach z przestrzenią zieloną.

Najbezpieczniejsze miejsca do życia

Jak się okazuje 67 proc. mieszkańców Anglii jest w stanie zapłacić więcej, aby mieszkać w miejscu z niskim wskaźnikiem przestępczości, 71 proc. sprawdza ten wskaźnik w danym rejonie, zanim tam się przeprowadzi.

Najniższy wskaźnik przestępczości ma miasto York, które znalazło się najwyżej w rankingu najbezpieczniejszych miast w UK z 60,6 przestępstwami na 1000 mieszkańców (w 2020 roku). Na drugim miejscu znalazło się Poole i Swindon. Jednak najniżej w rankingu usytuowało się Middlesbrough – 160,9 przestępstw na 1000 mieszkańców, zaraz za nim znalazły się Manchester i Kingston Upon Hull. Dla porównania najbezpieczniejszą dzielnicą Londynu okazało się Richmond Upon Thames (61,9 przestępstw na 1000 mieszkańców), a najbardziej niebezpieczną City of London (796,6 przestępstw na 1000 mieszkańców).

Miasta z najczystszym powietrzem w UK

Biorąc pod uwagę zanieczyszczenie powietrza najlepiej pod tym względem wypada Telford. Może się poszczycić najczystszym powietrzem, a najgorsza jakość powietrza jest w Wolverhampton. W Londynie najgorzej oddycha się w Newham, a najlepiej w Bromley.

Najtańsze miejsca do życia w UK

Aż 42 proc. mieszkańców Wysp bierze pod uwagę kryterium niskich cen, gdy wybiera miejsce do życia. Warunek ten znalazł się wśród trzech najważniejszych przy wyborze lokalizacji.

W rankingu najtańszych miejsc do życia w UK z najniższymi cenami domów najwyżej znalazło się Derby, tam za nieruchomość z trzema sypialniami musimy zapłacić średnio 165 000 funtów, a wynajem jej kosztuje 674 funty miesięcznie. Jak można się domyśleć, najdroższy pod tym względem jest Londyn, tam wydamy średnio 639 000 funtów na zakup domu lub 2000 funtów miesięcznie na wynajem.

Z kolei najniższymi kosztami życia może poszczycić się Bradford – tam mieszkańcy wydają średnio 573 funty na osobę. W Londynie natomiast wydamy 845 funtów na osobę – co daje stolicy najniższe miejsce w rankingu najtańszych miejsc do życia.

Czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze najtańszego miejsca są także zarobki. Tutaj co ciekawe najwyższe miejsce zajmuje Derby – tutaj średnie tygodniowe zarobki wynoszą 779 funtów, z kolei w Bolton zaledwie 478 funtów, co daje mu najniższe miejsce w rankingu. Jak wiemy w Londynie średnie zarobki są jednymi z najwyższych i wynoszą 716 funtów, jednak w stolicy koszty życia są także największe, dlatego ogólnie Londyn nie należy do miejsc, które można brać pod uwagę kierując się przystępnością cenową.

Najlepsze miejsce do pracy w UK

Biorąc pod uwagę kombinację takich czynników jak wskaźnik zatrudnienia, szybkość/czas spędzony w komunikacji miejskiej oraz prędkość internetu najlepszym miejscem do pracy okazuje się Gloucester, a zaraz za nim Stoke-on-Trent i Bradford. Cardiff ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia (82,5 proc.), a Reading najniższy (69,3 proc.). Hull, Huddersfield, York, Leeds, Bradford i Sheffield mogą poszczycić się najlepszą komunikacją (tam mieszkańcy przeznaczają 39 minut dziennie na dojazd do pracy), a Londyn zajmuje najniższe miejsce w rankingu (mieszkańcy stolicy przeznaczają na dojazdy do pracy średnio 79 minut). Najtańszą komunikację miejską ma Newport (tam mieszkańcy wydają 30 funtów miesięcznie), a Londyn najdroższą (150 funtów miesięcznie).