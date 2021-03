10 najzdrowszych (i 10 najmniej zdrowych) miast do życia w Wielkiej Brytanii [RANKING]

Najzdrowsze miejsca do życia w Wielkiej Brytanii

Życie w jakim mieście i regionie Anglii jest dla nas najzdrowsze, a który najmocniej szkodzi swoim mieszkańcom? Sprawdź wyniki badań przeprowadzonych przez ONS!

Ujawniono najzdrowsze (i najbardziej niezdrowe) miejsca Wielkiej Brytanii. W badaniu przeprowadzonym wspólnie przez The Office for National Statistics i Lane Clark & ​​Peacock, prywatną firmę świadczą usługi finansowe próbowano ustalić które miasta (choć nie tylko) są najbardziej korzystne dla naszego zdrowia, a które wręcz przeciwnie - mieszkanie w nich negatywnie odbija się na naszej kondycji fizycznej i psychicznej. W ramach tych dociekań przyznawano punkty na podstawie szeregu czynników zdrowotnych, takich jak demencja, rak, nadużywanie alkoholu i otyłość wśród osób dorosłych opierając się na oficjalnych danych dostarczonych przez ONS.

Które miasto wygrało? Oto ranking najzdrowszych miast w UK:

Najzdrowsze miejsca do życia w Wielkiej Brytanii:

10) Hampshire - 105

9) Kingston upon Thames (Londyn) - 105

8) Rutland - 105

7) Buckinghamshire - 105

6) Bracknell Forest (Berkshire) - 105

5) Surrey

4) West Berkshire (Berkshire)

3) Windsor and Maidenhead (Berkshire)

2) Richmond upon Thames (Londyn) - 108

1) Wokingham (Berkshire) - 110

Jak się okazuje najlepiej jest mieszkać w Wokingham, mieście w hrabstwie Berkshire, położonym jakieś 60 kilometrów na zachód od Londynu. Mieszka tu około 46 745 osób (dane zza 2017 rok). Zasadniczo na liście "najzdrowszych" znalazły się aż cztery lokalizacje właśnie z hrabstwa Berkshire. Leży ono w południowej Anglii, w regionie South East England, na zachód od Londynu, w dolinie Tamizy i rzeki Kennet. Uznawane jest za jedno z tzw. Home Counties. Powierzchnia hrabstwa wynosi 1262 km².

Berkshire charakteryzuje się wysokim stopniem urbanizacji. Do głównych miast należą Reading (dawna stolica hrabstwa), Slough, Bracknell i Maidenhead. Na terenie hrabstwa znajduje się m.in. zamek Windsor, należący do brytyjskiej rodziny królewskiej, Eton College oraz park rozrywki Legoland Windsor.

Sprawdź, jak miejsce w którym mieszkasz w UK wpływa na twoje zdrowie!

A jak wygląda sytuacja wśród najmniej zdrowych miejsc w UK? Oto zestawienie:

10) Salford (Greater Manchester) - 94

9) St Helens (Merseyside) - 94

8) Nottingham (Nottinghamshire) - 94

7) Doncaster (South Yorkshire) - 94

6) Knowsley (Merseyside) - 93

5) Hartlepool (Durham) - 92

4) Middlesbrough (North Yorkshire) - 92

3) Stoke-on-Trent (Staffordshire) - 91

2) Kingston upon Hull (East Riding of Yorkshire

1) Blackpool (Lancashire) - 86

Lista pokazuje również wyraźny podział północ-południe, przy czym Salford, Doncaster i St Helens znajdują się w "niezdrowej" dziesiątce".

Dr Jonathan Pearson-Stuttard, który pomagał kierować badaniami, powiedział na łamach "Sunday Times", że dane powinny być "sygnałem ostrzegawczym dla rządu, aby zaczął realizować swój manifest dotyczący wyrównywania nierówności regionalnych”.

A co Wy sądzicie o tych wynikach? Czy mieszkacie w którymś z tych regionów lub miast? Czy uważacie, że ma ono pozytywny lub negatywny wpływ na Wasze zdrowie? Dajcie znać! Czekamy na WASZE komentarze na naszym profilu na FB!