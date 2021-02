Myślisz, że zwiedziłeś już wszystkie ciekawe miejsca w UK? Oto 5 niepozornych alternatyw na weekendowy wypad [GALERIA]

Fot. Wikimedia Commons, Getty

Nie masz już pomysłu na krótki weekendowy wypad? Wydaje Ci się, że w UK widziałeś już wszystkie ciekawe miejsca i nie wiesz dokąd się wybrać, by nie było nudno? Przedstawiamy 5 niepozornych alternatyw, idealnych na kilka niezapomnianych chwil wytchnienia.

Pomimo że obecnie w większości UK wciąż obowiązują surowe restrykcje, premier i rząd zasiali w nas ziarenko nadziei, że w wakacje życie powróci do względnej normalności. Być może wśród lockdownowego zamieszania i marazmu pandemii warto zatem zacząć planować ciekawe wiosenno-letnie wycieczki...?

Nietypowe miejsca w UK, które warto zwiedzić

Przedstawiamy pięć alternatywnych destynacji, które pozwolą uniknąć tłoków, gdy restrykcje zostaną złagodzone i wszyscy na raz wybiorą się na wycieczki. Znajdziesz tu piękne krajobrazy, dobre jedzenie i ciche, kojące ścieżki spacerowe.

Southport (postcode: PR8, PR9)

Southport jest dużym miasteczkiem, położonym w urokliwym nadmorskim otoczeniu w Merseyside w północno-zachodniej Anglii. Miasteczko to leży nad Morzem Irlandzkim. Jeśli lubisz miejsca takie, jak na przykład Brighton, Southport z pewnością przypadnie Ci do gustu. Przestrzenne plaże pozwolą odpocząć płucom i zmęczonym monitorem oczom. Z kolei w zabudowie miasteczka znajdziemy wiele inspiracji Francją i Paryżem, co spodoba się miłośnikom nie tylko piękna przyrody, ale i architektury.

Llyn Peninsula (postcode: LL52-LL55)

Llyn Peninsula znajduje się w hrabstwie Gwynedd w zachodniej Walii. Obszar ten jest półwyspem otoczonym wodami Morza Irlandzkiego oraz zatoki Tremadoc. Stolicą hrabstwa jest miasto Cearnarfon. Półwysep oferuje przepiękne nadmorskie krajobrazy, a jednocześnie względnie mało turystów. Co ciekawe szczególnie dla Polaków, na południowym wybrzeżu Llyn Peninsula, niedaleko Pwllheli, znajduje się miejscowość Penrhos Polish Village, czyli „polska wieś”, którą z pewnością warto odwiedzić.

Ludlow (postcode: SY8)

Ludlow to miasto położone w zachodniej Anglii, w hrabstwie Shropshire nad rzeką Teme. Miast usytuowane jest blisko granicy z Walią. Zwiedzić można tu piękne budynki średniowieczne - zamek, kościół, zabytkowe fortyfikacje, a także stare miasto. Właśnie ruiny zamku Ludlow Castle, pochodzące z XI/XII wieku, stanowią największą atrakcję turystyczną tej miejscowości. Oprócz architektury, w Ludlow znajdziemy wiele pięknych miejsc do spacerów, pozwalających odpocząć od zgiełku miasta.

Chester (postcode: CH1)

Chester to miasto katedralne położone w północno-zachodniej Anglii, w hrabstwie Cheshire. Podobnie jak Ludlow, Chester również znajduje się w pobliżu granicy z Walią, ale nad inną rzeką - nad Dee River. Typowo angielska małomiasteczkowa zabudowa Chester przekona do siebie niejednego turystę. Do głównych atrakcji należą tu również średniowieczne budowle - katedra i zamek, a także piękne stare centrum miasta.

Bury St Edmunds (postcode: IP32, IP33)

Bury St Edmunds to miasto w Suffolk we wschodniej Anglii. Jest miasteczko związane z postacią króla Edmunda, którego ciało pochowano w opactwie, którego ruiny wciąż znajdują się w centrum miasta. W dawnych czasach był to jeden z najczęstszych celów pielgrzymkowych w Anglii.

