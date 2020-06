Wprowadzono zmiany w zasadach robienia zakupów w sklepach Aldi, Tesco, Asda i innych

Aldi, Tesco, Lidl, Asda i Morrisons wprowadzają nowe regulacje dotyczące robienia zakupów. Sprawdź, co się zmieni!

Tysiące osób w Wielkiej Brytanii szykuje się do powrotu do swojej pracy w związku z łagodzeniem obostrzeń zapowiedzianym przez rząd Borisa Johnsona. Kolejny etap luzowania lockdownu oznacza więcej swobody dla zwykłych ludzi, a to z kolei oznacza większy ruch w sklepach należących do największych brytyjskich sieci.

Na jakie środki zapobiegawcze zdecydowały się takie sieciówki, jak Tesco, Aldi, Morrisons czy Asda w związku z kolejnym etapem walki z pandemią? O czym trzeba wiedzieć? O czym trzeba pamiętać podczas robienia zakupów? Oto nasz poradnik i wszystko, co powinieneś wiedzieć na ten temat!

LIDL

Popularna niemiecka siec nadal prosi swoich klientów o zachowanie ograniczonej ilości osób w sklepie. Oprócz tego sieć pracuje nad wprowadzenie systemu "sygnalizacji świetlnej", dzięki któremu oznaczone zostaną godziny w, których ruch w sklepie jest największy (światło czerwone, od godziny 8 do 11), średni (od 11 do 14) oraz najmniejszy (od 14 do zamknięcia). Robienie zakupów w trakcie "zielonego światła" jest rekomendowane osobom, które z jakichś względów powinny unikać kontaktów z innymi ludzi. Oprócz tego każdy, kto np. znajduje się w grupie ryzyka lub z określonych powodów nie może stać w długiej kolejce proszony jest o kontakt z obsługą.

MORRISONS

Brytyjska sieć wprowadziła ograniczenie ilości osób przebywających w sklepie - ich ilość jest związana z ilością wózek i koszyków w danych sklepie. Osoby, którą robią niewielkie zakupy dzięki temu mogą je zrobić szybciej i sprawniej. Oprócz tego uruchomiono również dodatkową "szybką kolejkę" ("speedy shopper") dla osób z jakichś względów uprzywilejowanych.

ALDI

W sklepach obowiązuje specjalny system sygnalizacji świetlnej, który reguluje ilość osób w danych sklepie. Owa liczba zależna jest od danego sklepu i zgodna jest z wytycznymi rządowymi. Wszyscy klienci Aldi są również proszeni o przestrzeganie zasad "social distancing". W sklepach zachęca się również klientów, aby tam gdzie to możliwe jeden wózek przypadał na jednego kupującego.



TESCO

Tesco zmieniło swoje wytyczne dotyczące kolejek i uzależniło je od pogody - gdy pada deszcze można "stać w ogonku" nie wychodząc ze swojego auta. Oprócz tego wprowadzono system "sygnalizacji świetlnej", podobny do tego, który obowiązuje w Lidlu.

ASDA

Asda testuje system "wirtualnego kolejkowania" w ramach inwestycji w długoterminowe środki dystansowania społecznego. Ten system pozwoli klientom zdalnie zalogować się do kolejki i poczekać w samochodach na wejście do sklepów. System ten testowany jest w sklepie w Midleton.