Jak zrobić maseczkę ochronną na twarz z tego co akurat masz w domu? Zobacz 4 proste sposoby [wideo]

Fot. Getty

Jak na razie w UK nie ma nakazu chodzenia po dworze w maseczkach ochronnych. Nie wiadomo jednak, czy władze nie wprowadzą dodatkowych przepisów. Ponadto, WHO rekomenduje noszenie maseczki w kilku określonych okolicznościach - warto więc wiedzieć, jak w prosty sposób zrobić sobie maseczkę samodzielnie, nie wydając ani pensa.

Istnieje kilka sposobów na zrobienie maseczki ochronne na twarz domowymi metodami i bez wydawania pieniędzy. Przede wszystkim maseczkę można uszyć - jednak nie martw się, jeśli masz możliwości, by cokolwiek uszyć, pokażemy Ci metody na zrobienie maseczki bez szycia.

1. Maseczka z bawełnianych ubrań (np. z t-shirtu): na poniższym filmiku organizacji Centers for Disease Control and Prevention (CDC), amerykański generał demonstruje, jak zrobić sobie maseczkę na twarz, używając do tego koszulki bawełnianej i dwóch gumek recepturek. Zamiast t-shirtu można wykorzystać dowolną bawełnianą część garderoby czy kawałek materiału. Maseczkę tego typu można używać wielokrotnie - trzeba jednak prać ją po każdym wyjściu. Cała procedura trwa niecałą minutę - zobaczcie koniecznie!

2. Maseczka z worka do odkurzacza: Jeśli chcemy zrobić maseczkę mocniej izolującą możemy skorzystać ze wskazówek, które przedstawia użytkownik YouTube’a o nazwie Take Look. Głównym składnikiem filturującym maski jest tu czysty worek do odkurzacza, który ma tę zaletę, że zatrzymuje na sobie pył i kurz. Oprócz worka będzie nam potrzebny zszywacz biurowy, „wąsy” do skoroszytu, dwie gumki recepturki, oraz prostokątny kawałek bawełnianej tkaniny o wymiarach 48 × 23 cm. Można go wyciąć nawet z niepotrzebnej, ale wypranej w wysokiej temperaturze koszulki. Zobaczcie, jak zrobić maseczkę na poniższym filmiku:

3. Maseczka z gazików i folii: Farmaceuta z Włoch postanowił pokazać, jak można zrobić maseczkę ochronną samodzielnie w domu. Instrukcję zamieścił w na Youtube. Instrukcja wykonania maseczki ochronnej błyskawicznie rozeszła się w sieci. Do wykonania maseczki ochronnej domowym sposobem potrzebne są: gaziki włókninowe, przezroczysta folia, nożyczki, zszywacz, gumki. Wykonana w taki sposób maseczka ochronna może być noszona maksymalnie przez 24 godziny na dobę. Minusem tej maseczki, podobnie jak tej z worka do odkurzacza, jest to, że nie nadaje się ona do powtórnego użycia, ponieważ raczej trudno będzie są skutecznie odkazić. Poniżej instrukcja włoskiego farmaceuty:

4. Gdy nie mamy nic lepszego pod ręką, można też zrobić maseczkę z... papieru toaletowego: