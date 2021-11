Oszustwa i błędy w przyznawaniu zasiłku Universal Credit kosztowały brytyjski skarb państwa miliardy funtów

Fot. Getty

£8,3mld – tyle brytyjski skarb państwa stracił w zeszłym roku na skutek oszustw i błędów w przyznawaniu zasiłku Universal Credit. To blisko dwukrotnie więcej, niż w roku poprzednim.

The Department for Work and Pensions stracił kontrolę nad oszustwami i błędami dokonywanymi w związku z przyznawaniem zasiłku Universal Credit. Tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez komitet Public Accounts Committee (PAC), który straty oszacował na £8,3mld. Pandemiczny rok 2020-2021 okazał się w tym względzie zupełnie rekordowy, ponieważ w roku poprzednim oszustwa i błędy kosztowały brytyjski skarb państwa blisko dwa razy mniej - £4,5mld. Nadpłaty stanowiły 7,5 proc. wydatków na świadczenia poza-emerytalne dokonane przez DWP.



Większość oszustw i błędów dotyczyła w zeszłym roku zasiłku Universal Credit, a £68 mln zostało utracone na skutek „masowego przejęcia tożsamości” przez zorganizowane grupy przestępcze. Grupy te wykradły tożsamość tysięcy wnioskodawców w celu uzyskania nienależącego się im zasiłku.

Nadpłaty w związku z wypłatą świadczeń Universal Credit stale rosną

Posłowie oskarżyli The Department for Work and Pensions o brak ambicji w zakresie odzyskiwania nadpłat, które w ostatnich latach stale rosną. A teraz kosztują podatników wiele miliardów funtów rocznie. I choć DWP ostrzegło, że większa liczba wniosków o przyznawanie świadczeń w trakcie pandemii doprowadzi do zintensyfikowania się oszustw, to posłowie zaznaczyli, że obecne poziomy są jednak zupełnie nie do przyjęcia. - Wydaje się, że departament nie jest odpowiednio przygotowany do prawidłowego administrowania naszym skomplikowanym systemem zasiłków lub do wykrywania i korygowania wieloletnich błędów w zbyt wielu istniejących, podstawowych świadczeniach socjalnych - powiedziała przewodnicząca PAC, Dame Meg Hill.