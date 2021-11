Inflacja w UK osiągnęła najwyższy poziom od 10 lat z powodu rosnących kosztów energii i paliwa

Koszty życia w Wielkiej Brytanii wzrosły o 4,2% w ciągu 12 miesięcy (do października 2021) i osiągnęły prawie najwyższy wskaźnik od dekady, jak wynika z oficjalnych danych przekazanych przez ONS.

Niestety, nie mamy dobrych wiadomości w związku z kondycją brytyjskiej ekonomii i wskaźnikiem inflacji. Jak podaje brytyjskie Office for National Statistics po tym, gospodarka na Wyspach ponownie została "otwarta", a ograniczenia pandemiczne zniesione, inflacja nadal rośnie. Jednym słowem, życie w Wielkiej Brytanii staje się po prostu droższe. Kluczową rolę odgrywają obecnie rosnące ceny energii i paliw, ale drożeje również żywność czy choćby samochody z drugiej ręki. Jak podaje ONS, kluczowy z punktu widzenia przeciętnego konsumenta inflacyjny wskaźnik Consumer Prices Index w październiku wzrósł o 4.2% (w skali rok do roku). Wzrost był więc wyższy, niż we wrześniu, gdy sięgnął 3,1% oraz ponad dwukrotnie przekracza założony przez Bank Anglii cel inflacyjny wynoszący 2 procent.

Zasadniczo, mamy do czynienie z iście rekordowym odczytem, bo takiego wzrostu inflacji na Wyspach nie notowano od blisko dekady, a dokładnie od grudnia 2021 roku!

ONS opublikowało oficjalne dane dotyczące inflacji

"Inflacja gwałtownie wzrosła w październiku do najwyższego poziomu od prawie dekady" - komentował na łamach serwisu informacyjnego Grant Fitzner, główny ekonomista ONS. "Było to spowodowane wyższymi rachunkami za energię dla gospodarstw domowych w związku z podwyżką cen, wzrostem cen używanych samochodów i paliwa oraz wyższymi cenami w restauracjach i hotelach. Koszty towarów wytwarzanych w fabrykach i ceny surowców również znacznie wzrosły i są obecnie na najwyższym poziomie od co najmniej 10 lat".

Bank Anglii ostrzegał na początku tego miesiąca, że inflacja wzrośnie do najwyższego poziomu od 10 lat i jak widać, nie było to predykcje bez pokrycia. Zgodnie z jego przewidywaniami wskaźnik CPI osiągnie 4,5% w listopadzie i około 5% w kwietniu przyszłego roku, dzięki czemu dobije do najwyższego poziomu od 2011 roku.

Wskaźnik Consumer Prices Index rośnie do rekordowych poziomów

W tym miejscu warto również dodać, że ceny żywności w Wielkiej Brytanii rosły w najszybszym tempie od sierpnia 2020 roku, jak wynika z danych dostarczonych przez Kantar. Inflacja dotycząca artykułów spożywczych wzrosła w październiku do 2,1%. Tak drogo nie było od 14 miesięcy! Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Inflacja żywności osiąga najwyższy poziom od 14 miesięcy - co zdrożało najbardziej?". Nie inaczej jest w przypadku paliw. Średnie ceny benzyny osiągnęły najwyższy poziom od września 2012 r. i wyniosły 138,6 pensa za litr w październiku w porównaniu ze 113,2 pensa za litr rok wcześniej. Więcej o tym pisaliśmy w artykule "Ceny paliwa w UK biją kolejne rekordy! Ile obecnie kosztuje litr benzyny i oleju napędowego?"