"Oszukańczy" wywiad BBC z księżną Dianą przyczynił się do rozpadu jej małżeństwa i tragicznej śmierci

Po opublikowaniu raportu Lorda Dysona dotyczącego prawdy o głośnym wywiadzie z księżną Dianą głos zabrała dwójka jej synów. William i Harry potępili wszystkich odpowiedzialnych za to, że media brytyjskie, a konkretnie BBC i ich dziennikarz, Martin Bashir, tak mocno przyczynili się do późniejszych, tragicznych wydarzeń z jej udziałem.

Książę Harry potępił wywiad przeprowadzany w programie BBC Panorama z jego matką, księżną Dianą, w 1995 roku jako "nieetyczny" i uważa, że nie powinien on już nigdy zostać wyemitowany ponownie w telewizji. Dodał również, że właśnie w wyniku tego typu działań jego matka ostatecznie straciła życie. Książę Sussex podziękował tym, którzy przyjęli "jakąś formę odpowiedzialności" w tej sprawie, ale zaznaczył, że "wpływ kultury wyzysku i nieetycznych praktyk ostatecznie odebrał [Dianie] życie".

Szokująca prawda o wywiadzie z księżną Dianą z 1995

Z kolei jego brat, książę William, nie ukrywa swojej wściekłości wobec działań Martina Bashira i innych mediów, które podsycały "paranoję i izolację" ostatnich lat życia jego matki. Jego zdaniem oszustwa Bashira przyspieszyły rozwód jego rodziców i "skrzywdziły niezliczoną liczbę innych osób". W oświadczeniu wydanym w oficjalnych mediach królewskich książę Cambridge obnażył swój "nieopisany smutek" z powodu tego, że ostatnie lata życia jego matki zostały po prostu zniszczone.

Najbardziej bolesne dla Williama jest to, że w swoim czasie nie udało się oficjalnie dowieść, że rzeczony wywiad i pojawiające się w nim tezy były po prostu kłamliwe. Można się tylko zastanawiać co by było gdyby w 1996 roku, na ledwie rok przed śmiercią Lady D wiedzielibyśmy to, co wiemy teraz...

Poniżej prezentujemy pełne wystąpienie księcia Williama:

A statement on today’s report of The Dyson Investigation pic.twitter.com/uS62CNwiI8 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

William i Harry wspólnie krytykują brytyjskie media

Przypomnijmy, w listopadzie 1995 roku Martin Bashir przeprowadził wywiad z Dianą, księżną Walii na temat jej nieudanego małżeństwa z księciem Walii. Program obejrzało prawie 23 miliony widzów w Wielkiej Brytanii. Jak się jednak okazało po czasie wywiad ten nie spełniał "wysokich standardów uczciwości i przejrzystości" zakładanych przez BBC. Jak wykazało ostatnie dochodzenie, którego wyniki z\aprezentowano w raporcie przygotowanym przez lorda Dysona, Bashir działał w "oszukańczy" sposób i sfałszował dokumenty, na których opierał swoje tezy i twierdzenia.

Co więcej, wewnętrzne dochodzenie BBC z 1996 roku było "żałośnie nieskuteczne". Zarówno BBC, jak i sam Bashir wystosowali przeprosiny w tej sprawie do Williama i Harry`ego oraz rodziny królewskiej. Dziennikarz przyznał, że fabrykowanie dokumentów było głupotą i że dziś tego żałuje.