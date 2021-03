Wywiad księcia Harry'ego i Meghan Markle. Jak na rewelacje Sussexów zareagowali Polacy w UK?

„Graniczyło z mdłościami. Oto książę i księżna w niewyobrażalnie luksusowym otoczeniu kalifornijskiej rezydencji, rozmawiają o tym, jak trudne było ich życie. W kraju, w którym 40 milionów ludzi straciło pracę w wyniku zamknięć, ta para, która zarabia miliony za tworzenie beznadziejnych podcastów, jęczała do miliarderki Oprah Winfrey o ich ucisku ze strony establishmentu. Meghan miała na sobie sukienkę za 4500 dolarów. Prawdopodobnie nigdy więcej jej nie założy. To ponad dwukrotnie więcej niż kwota, jaką zdesperowani Amerykanie otrzymają w ramach czeków, które pozwolą im utrzymać się na powierzchni w ciągu najbliższych kilku miesięcy. To jest przewrotne. Oboje muszą spaść z wysokiego konia”;

„Graniczyło z mdłościami. Oto książę i księżna w niewyobrażalnie luksusowym otoczeniu kalifornijskiej rezydencji, rozmawiają o tym, jak trudne było ich życie. W kraju, w którym 40 milionów ludzi straciło pracę w wyniku zamknięć, ta para, która zarabia miliony za tworzenie beznadziejnych podcastów, jęczała do miliarderki Oprah Winfrey o ich ucisku ze strony establishmentu. Meghan miała na sobie sukienkę za 4500 dolarów. Prawdopodobnie nigdy więcej jej nie założy. To ponad dwukrotnie więcej niż kwota, jaką zdesperowani Amerykanie otrzymają w ramach czeków, które pozwolą im utrzymać się na powierzchni w ciągu najbliższych kilku miesięcy. To jest przewrotne. Oboje muszą spaść z wysokiego konia”;

„Graniczyło z mdłościami. Oto książę i księżna w niewyobrażalnie luksusowym otoczeniu kalifornijskiej rezydencji, rozmawiają o tym, jak trudne było ich życie. W kraju, w którym 40 milionów ludzi straciło pracę w wyniku zamknięć, ta para, która zarabia miliony za tworzenie beznadziejnych podcastów, jęczała do miliarderki Oprah Winfrey o ich ucisku ze strony establishmentu. Meghan miała na sobie sukienkę za 4500 dolarów. Prawdopodobnie nigdy więcej jej nie założy. To ponad dwukrotnie więcej niż kwota, jaką zdesperowani Amerykanie otrzymają w ramach czeków, które pozwolą im utrzymać się na powierzchni w ciągu najbliższych kilku miesięcy. To jest przewrotne. Oboje muszą spaść z wysokiego konia”;

„Zauważyłam, że gdy Harry chciał coś powiedzieć, to albo Meghan się wtrącała, albo łapała go za rękę, jak gdyby miał siedzieć cicho. Dziwne to wszystko”;

„Zauważyłam, że gdy Harry chciał coś powiedzieć, to albo Meghan się wtrącała, albo łapała go za rękę, jak gdyby miał siedzieć cicho. Dziwne to wszystko”;

„Zauważyłam, że gdy Harry chciał coś powiedzieć, to albo Meghan się wtrącała, albo łapała go za rękę, jak gdyby miał siedzieć cicho. Dziwne to wszystko”;