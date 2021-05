Książę Harry znowu oskarża rodzinę królewską - "moje życie było koszmarem"

Książę Harry atakuje brytyjską rodzinę królewską - kolejny raz. Syn księżnej Diany zarzuca "całkowite odrzucenie" w obliczu ataków na niego i jego przyszłą żoną oraz mówi o tym, że jego "życie stało się prawdziwym koszmarem".

Książę Sussex zdradził że on i Meghan Markle byli "śledzeni, fotografowani, wręcz ścigani i nękani" w czasie, gdy świat po raz pierwszy dowiedział się o ich związku. W tym czasie otrzymali niewielkie wsparcie od innych członków brytyjskiej rodziny królewskiej, od osób, które powinny być im najbliższe. W obliczu zmasowanego ataku w mediach społecznościowych i brytyjskich tabloidach Harry mówił, że "czułem się całkowicie bezradny". "Myślałem, że moja rodzina pomoże, ale każde zapytanie, każda prośba, każde ostrzeżenie, spotykało się z całkowitą ciszą lub całkowitym odrzuceniem" - dodawał. Harry opisywał okres w jego życiu między 28. a 32. rokiem życia jako "koszmar, w czasie którego miałem ataki paniki i odczuwałem silny niepokój".

Książę Harry znowu atakuje rodzinę królewską

"Spędziliśmy cztery lata naprawdę starając się, aby to działało. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, aby tam zostać i dalej wykonywać swoją rolę i swoją pracę" - w taki sposób Harry tłumaczy swoją decyzję o opuszczeniu Pałacu Buckingham.

Te słowa padają w nowym serialu dokumentalnym traktującym o zdrowiu psychicznym zatytułowanym "The Me You Can't See". Produkcja dostępna na platformie Apple TV+ miała swoją premierę w dniu dzisiejszym, 21 maja 2021 roku. Na pierwszy sezon składa się pięć odcinków.

Opowiada o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym i brakiem wsparcia ze strony rodziny

W rozmowie z Oprą Winfrey książę Harry wraca również do czasów, gdy opłakiwał śmierć swojej matki. Przyznaje, że próbował stłumić uczucia po śmierci Diany za pomocą alkoholu i leków. Dziennie potrafił wypić tyle, ile zwykle wypijał w tydzień, a środkami przeciwbólowymi starał się sprawić, żeby "czuć się mniej tak, jak ja się czuł".

Nie tylko Harry jest bohaterem "The Me You Can't See" ("Ja, którego nie widać" w wolnym przekładzie). Książę Sussex jest z Oprą Winfrey współproducentem tego serialu dokumentalnego, a jego tematem jest zdrowie psychiczne. Bohaterami są zarówno osoby z pierwszy stron gazet, gwiazdy i milionerzy, którzy "powinni być szczęśliwi", jak Lady Gaga czy koszykarz NBA DeMar DeRozan, ale również "zwykli ludzie" z całego świata. Serial w swoich założeniach oddaje głos opowieściom, które mają na celu poszukiwanie prawdy, zrozumienia i współczucia.