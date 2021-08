Oszczędź 140 funtów na rachunkach za ogrzewanie - jak działa program Warm Home Discount?

Fot: Pxhere

Dni są jeszcze długie i ciepłe, ale chłodniejsze miesiące nadciągają nieubłaganie - już teraz warto pomyśleć o zbliżającej się jesieni i zimie. Dzięki Warm Home Discount możesz oszczędzić 140 funtów na ogrzewaniu. Jak? Wyjaśniamy!

Rachunki za energię wzrosną w tym roku, co zostało już potwierdzone przez Ofgem. Zwiększenie limitów cenowych sprawi, że 15 milionów gospodarstw domowych w UK zostanie boleśnie dotkniętych podwyżkami. Jednak dzięki Warm Home Discount można zaoszczędzić kilkadziesiąt funtów na ogrzewaniu! W ramach tego programu brytyjski rząd oferuje jednorazową płatność w wysokości 140 funtów, która ma pomóc w pokryciu kosztów rachunków za energię. O wsparcie można ubiegać się u swojego dostawcy energii. Niektóre firmy już rozpoczęły przyjmowanie wniosków, a już wkrótce zrobią to kolejni providerzy.

Jak działa program Warm Home Discount?

W jaki sposób to wszystko działa? Otóż, dzięki Warm Home Discount możesz uzyskać 140 funtów zniżki za rachunki za energię elektryczną na sezon zimowy 2021-2022. Program rozpocznie się w dniu 18 października 2021 roku. Zaznaczmy, że pieniądze te nie są wypłacane ani przelewane na konto - rządowa pomoc funkcjonuje jako jednorazowe pomniejszenie wysokości rachunku za energię elektryczną przyznawane między październikiem 2021 roku, a marcem 2022 roku.

Jak czytamy na stronach rządowych zamiast zniżki na prąd możliwe jest uzyskanie zniżki na gaz. Dzieje się tak w przypadku, gdy twój provider energii dostarcza ci zarówno gaz, jak i prąd w ramach jednej taryfy. Dodajmy też, że Warm Home Discount nie wpływa na płatność w ramach Cold Weather Payment lub Winter Fuel Payment.

Kto może starać się o wsparcia w ramach Warm Home Discount?

Istnieją dwa sposoby na zakwalifikowanie się do programu Warm Home Discount:

jesteś beneficjentem Guarantee Credit w ramach Pension Credit ("core group" - kwalifikacja w ramach tzw. "grupy podstawowej") - więcej na ten temat możesz przeczytać na oficjalnych stronach rządowych https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme/guarantee-pension-credit

masz niskie dochody i spełniasz kryteria dostawcy energii w ramach programu ("broader group" - kwalifikacja w ramach tzw. "szerszej grupy") - więcej na ten temat możesz przeczytać na oficjalnych stronach rządowych https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme/low-income

Sposób ubiegania się o pomoc w programie Warm Home Discount Scheme zależy więc od tego, w jaki sposób się do niej kwalifikujesz.

Osoby z "podstawowej grupy" powinny otrzymać pismo między październikiem a grudniem 2021 z informacją o tym, jak uzyskać zniżkę. W tym piśmie znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim potwierdzenia danych osobowych do 28 lutego 2022 roku. Jeśli nie otrzymasz tego listu do 31 grudnia 2021 i jednocześnie uważasz, że się kwalifikujesz, możesz skontaktować się z infolinią Warm Home Discount pod numerem 0800 731 0214 celem wyjaśnienia tej sprawy.

Z kolei osoby z "szerszej grupy", które mają niskie dochody, mogą zwrócić się bezpośrednio do swojego dostawcy energii, pod warunkiem, że bierze on udział w programie. Każdy dostawca energii ustala własne kryteria kwalifikowalności, aby zdecydować, kto otrzyma zniżkę. Dodajmy, że firmy dysponują określoną ilością środków przeznaczonych na ten cel, więc lepiej nie czekać i złożyć wniosek wcześniej, niż później.

Którzy providerzy są częścią programu?

W zbliżającym się sezonie zimowym w programie wezmą udział następujący dostawcy:

Affect Energy - patrz Octopus Energy

Atlantic - patrz SSE

Avro Energy

Boost

Bristol Energy - tylko jeśli kwalifikujesz się do „grupy podstawowej”

British Gas

British Gas Evolve (dawniej British Gas X)

Bulb Energy

Co-op Energy - patrz Octopus Energy

E

E.ON

Ecotricity - tylko jeśli kwalifikujesz się do „grupy podstawowej”

EDF Energy

Green Energy UK (GEUK) - tylko jeśli kwalifikujesz się do „grupy podstawowej”

Green Network Energy

Green Star Energy - patrz Shell Energy

iSupply Energy - patrz EDF Energy

London Power - patrz Octopus Energy

Lumo - patrz OVO

M&S Energy - patrz Octopus Energy

npower

nPower Select - patrz E.ON Next

Octopus Energy

OVO

Powershop

Pure Planet

Qwest Energy - patrz Octopus Energy

Roar Power - patrz Octopus Energy

Sainsbury’s Energy

Scottish Hydro - patrz SSE

ScottishPower

Shell Energy

So Energy

Southern Electric – patrz SSE

Spark

SSE

Swalec - patrz SSE

Symbio Energy

Tonik Energy - patrz ScottishPower

Utilita

Utility Point - tylko jeśli kwalifikujesz się do „grupy podstawowej”

Utility Warehouse