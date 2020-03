Ostrzeżenie dla rządu UK: Prowadzenie pobrexitowych negocjacji handlowych w dobie pandemii koronawirusa jest „mocno niestosowne”

Chodzi o to, by najpierw skupić na zwaleczeniu epidemii koronawirusa

Organizacje zrzeszone w Trade Justice Movement ostrzegły Borisa Johnsona, że prowadzenie jakichkolwiek pobrexitowych rozmów handlowych w dobie pandemii koronawirusa byłoby „mocno niestosowne”. Organizacje te zaapelowały do premiera UK o przełożenie wszelakich rozmów kluczowych dla dobrobytu kraju po Brexicie na czas, gdy epidemia zostanie powstrzymana, a życie polityczne i gospodarcze wróci jako tako do normy.

W liście wystosowanym do premiera pod kierownictwem Trade Justice Movement i podpisanym przez organizacje charytatywne takie jak Friends of the Earth i RSPCA, zaapelowano do premiera, by wstrzymał na razie wszelkie rozmowy dotyczące stosunków handlowych UK po Brexicie. Chodzi o to, by nie rozpoczynać negocjacji kluczowych dla dobrobytu kraju w czasie, gdy na Wyspach szaleje epidemia i gdy obecna sytuacja może mieć wpływ na przebieg tychże negocjacji. Dodatkowo wszelkie rozmowy z przyszłymi partnerami handlowymi UK powinny być nadzorowane przez parlament, a ten, jak wiemy, został na razie zawieszony do 21 kwietnia.

Głos Trade Justice Movement jest nie do przecenienia, jako że organizacja stanowi koalicję przeróżnych organizacji działających w obszarze szeroko rozumianego uczciwego handlu. Do Trade Justice Movement należą m.in. organizacje pozarządowe zajmujące się rozwojem i środowiskiem, związki zawodowe, kampanie na rzecz praw człowieka, organizacje działające na rzecz sprawiedliwego handlu, a także przeróżne grupy wyznaniowe i konsumenckie. Łącznie TJM, założona w 2000 r., zrzesza ponad 80 różnego typu podmiotów.

„Uwaga rządu brytyjskiego powinna być skoncentrowana na zwalczaniu kryzysu w obrębie zdrowia publicznego i gospodarczego, którym nasz naród właśnie stawia czoła. Ta debata [na temat preferowanych rozwiązań handlowych – przyp. red.] nie może się odbywać w trakcie lockdownu [przymusowego zakazu opuszczania domostw – tł. red.] i w momencie, gdy parlament jest zawieszony. Wzywamy rząd do wstrzymania jakichkolwiek negocjacji handlowych do czasu, aż kryzys związany z COVID-19 będzie pod kontrolą i do poinformowania zarówno opinii publicznej, jak i partnerów w negocjacjach i podjęciu stosownych w tym zakresie działań” - czytamy w liście do rządu.