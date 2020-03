Z powodu pandemii koronawirusa brytyjski parlament zostaje ZAWIESZONY - kiedy posłowie wrócą do pracy?

Brytyjski parlament z powodu pandemii koronawirusa zawiesza swoje prace. Pałac Westminsterski ma pozostać zamknięty przynajmniej do 21 kwietnia. Do tego czasu zatrzymane będą prace choćby nad ustawą budżetową na przyszły rok.

W związku ze zwalczaniem koronawirusa na terenie Wielkiej Brytanii zdecydowano się zawiesić działanie parlamentu. Jak czytamy na łamach BBC zarówno w Izbie Gmin, jak i w Izbie Lordów wprowadzono specjalne przepisy związane z pandemią. Wczoraj, w środę otrzymały one Royal Assent, czyli królewską zgodę na wprowadzenie w życie. W praktyce oznacza to, że posłowie dostali "wolne" przynajmniej do 21 kwietnia. Jeśli sytuacja się nie zmieni - nie pogorszy! - to dopiero wtedy rozpoczną się prace nad projektem ustawy budżetowej.

"Zanim praca obu Izb zostanie odroczona - chciałbym życzyć każdemu z jej członków i ich rodzinom wszystkiego dobrego. Chciałbym również jeszcze raz podkreślić, że wszyscy wykonali kawał dobrej roboty" - komentował Sir Lindsay Hoyle, spiker Izby Gmin. Zaznaczył również, że posłowie nie idą na urlop i podkreślił, że prace w ramach wybranych komisjach będą kontynuowanie. Trwają prace nad tym, aby członkowie obu Izb mogli pracować zdalnie w ramach "wirtualnego parlamentu".

Warto w tym miejscu podkreślić, że podobne decyzje zostały podjęte w całym Zjednoczonym Królestwie. Szkoci zamknęli Holyrood już we wtorek, a do pracy mają powrócić jeszcze przed świętami, 1 kwietnia, aby rozważyć wprowadzenie kolejnych przepisów związanych z pandemią. Walijskie Zgromadzenie Narodowe wprowadziło zamiast pełnych sesji parlamentarnych spotkania awaryjne obejmujące mniejszą liczbę osób.

Dodajmy również, że jeszcze przed zamknięciem parlamentu zapisy w projekcie ustawy UK coronavirus bill stały się obowiązującym na Wyspach prawem. Rząd Borisa Johnsona uzyskał specjalne uprawnienia do walki z pandemią. Zgodzono się również na uwolnienie dodatkowych funduszy w ramach budżetu, które mają pomóc całemu krajowi.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że brytyjski parlament uchodzi za jedno z głównych ognisk rozprzestrzeniania się koronawirusa w Londynie. Jak zwraca uwagę Laura Kuenssberg, szefowa redakcji politycznej BBC, całkiem spora liczba posłów w związku z obecnością występowania objawów charakterystycznych dla zakażenia się Covid-19 podjęli decyzję o samo-izolacji.