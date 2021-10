ONS: Liczba osób zatrudnionych w UK wzrosła do poziomu 29,2 mln. To rekord nienotowany od początku pandemii

Fot. Getty

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy liczba pracowników zatrudnionych w Wielkiej Brytanii wzrosła o 207 000. Tym samym osiągnięty został rekordowy poziom zatrudnienia - 29,2 mln, nienotowany od czasu wybuchu pandemii.

Dane dla całej Wielkiej Brytanii dotyczące zatrudnienia są znacznie bardziej optymistyczne, niż dane dotyczące samego Londynu i Szkocji. O ile bowiem w całym UK liczba zatrudnionych pracowników wzrosła o 207 000, osiągając tym samym rekordowy poziom 29,2 mln, o tyle w Londynie i Szkocji było we wrześniu mniej zatrudnionych pracowników, niż przed wybuchem pandemii koronawirusa. Bo choć w ciągu ostatnich kilku miesięcy w stolicy przybyło pracowników opłacanych w systemie PAYE, to Londyn wciąż pozostaje daleko w tyle, jeśli chodzi o poziom zatrudnienia w porównaniu do czasów sprzed pandemii. - Rynek pracy nadal odbudowuje się po koronawirusie, a liczba pracowników zatrudnionych we wrześniu znacznie przekracza poziom sprzed pandemii. Wakaty osiągnęły we wrześniu nowy miesięczny rekord, wynoszący prawie 1,2 miliona, a nasze najnowsze szacunki sugerują, że wszystkie branże mają teraz co najmniej tyle samo ofert pracy, co przed nadejściem Covid-19. Dochody nadal rosną w ujęciu rocznym, nawet po uwzględnieniu inflacji – zaznaczył Darren Morgan, dyrektor ds. statystyk ekonomicznych w ONS.