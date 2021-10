Pomimo najwyższych od 25 lat podwyżek podatków, w budżecie UK będzie NADAL brakowało pieniędzy

Brytyjski rząd planuje największe podwyżki podatków w czasach pokoju, ale pomimo tego w budżecie ma zabraknąć pieniędzy na szereg usług publicznych, ostrzega IFS. Rishi Sunak ma twardy orzech do zgryzienia...

Wszelkie obietnice wyborcze Partii Konserwatywnej dotyczące obciążeń podatkowych można już wsadzić między bajki. Jak wynika z analiz Institute for Fiscal Studies w obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa rząd Borisa Johnsona zdecydował się na podniesienia obciążeń podatkowych Wielkiej Brytanii do najwyższego poziomu w czasach pokoju. Niemniej, jak wynika z raportu IFS brytyjski rząd nie zdecyduje się na tak duże zadłużenie, jak wynikałoby z wcześniejszych prognoz. Co więcej, pomimo podwyżek podatków oraz zaciągania dalszych pożyczek kanclerz skarbu będzie musiał się nieźle nagimnastykować, aby "dopiąć" budżet (poznamy go już 27 października 2021 roku).

Czego można spodziewać się po budżecie na rok 2022?

"Rishi Sunak, konserwatywny kanclerz, przewodniczy podniesieniu obciążeń podatkowych do rekordowych poziomów w Wielkiej Brytanii i zwiększeniu wydatków publicznych do poziomów niewidzianych od czasów Margaret Thatcher" - komentował na łamach brytyjskich mediów dyrektor IFS, Paul Johnson. Dyrektor Johnson nie ma złudzeń, że w skutek stale rosnących wydatków na NHS i wolniejszego podnoszenia się gospodarki, prawdopodobnie nadal będzie brakować pieniędzy na wiele innych usług publicznych.

Wszystko wskazuje więc na to, że brytyjski minister finansów będzie zmuszony do zaciskania pasa. Jak bardzo? "The Guardian" donosi, że kanclerz jest gotów do wprowadzenia cięć w rządowych departamentach na poziomie 2 miliardów funtów. Gdzie cięcia Sunaka uderzą najbardziej? Według IFS dodatkowe pieniądze na spięcie budżetu mają zostać "wyduszone" z wyższej edukacji, więziennictwa, sądownictwa, a także z puli środków przeznaczonych na samorządy lokalne. Rzecznik Skarbu potwierdził, że budżety poszczególnych departamentów zostaną określone w przeglądzie wydatków, który będzie odzwierciedlał "kluczowe priorytety społeczeństwa".

Kanclerz Sunak ma podnieść podatki do najwyższego poziomu od czasów wojennych

Dodajmy, że już wcześniej wymienione wyżej obszary były bezlitośnie "przycinane", a premier Johnson potwierdził, że nie ma co się spodziewać na zwiększenie poziomu ich finansowania w najbliższej przyszłości. Również budżety przeznaczone na obronę, edukację i pomoc zagraniczną mogą nie wzrosnąć na takim poziomie, jak prognozowano przed pandemią.

Według Rishiego Sunaka deficyt w bieżącym roku finansowym wyniesie około 180 miliardów funtów, a więc znacznie poniżej wiosennej prognozy Biura ds. Odpowiedzialności Budżetowej, które wskazywało na kwotę sięgającą 240 miliardów. Z kolei według analityków Citi Banku brytyjska gospodarka będzie od 2 do 3% mniejsza w latach 2024-25 niż przed pandemią, a Brexit spowoduje długotrwałe "blizny" na wyspiarskiej ekonomii.

Z kolei wydatki budżetowe mają być największe od 1985 roku

Co ciekawe, jak donosi "Guardian" wśród torysów narastają spekulacje, że obecny kanclerz chce w tym roku zgromadzić większe środki budżetowej, aby przed kolejnymi wyborami móc obieca pakiet obniżek podatków. W tym kontekście zapowiedzi związane z budżetem 2021 warto interpretować pod kątem gry politycznej, szczególnie, że sam Sunak jest nie od dziś przymierzany do roli kolejnego premiera konserwatywnego rządu.