Ojciec Borisa Johnsona otrzymał francuskie obywatelstwo! Choć osobiście popiera Brexit

Fot. Getty

Dlaczego ojciec Borisa Johnsona wystąpił o przyznanie francuskiego obywatelstwa, choć sam popiera Brexit? Tego można się tylko domyślać, ale fakt jest taki, że Stanley Johnson właśnie obywatelstwo Francji uzyskał. I to w wieku 81 lat.

Stanley Johnson był niegdyś tzw. Remainerem, czyli zwolennikiem pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Później jednak zmienił poglądy (być może pod naciskiem syna, który stał się jedną z twarzy Brexitu) i zaczął przyznawać, że opuszczenie przez Zjednoczone Królestwo struktur unijnych było „prawdopodobnie dobrym pomysłem”. Teraz natomiast ojciec Borisa Johnsona uzyskał francuskie obywatelstwo – do którego, przyznajmy, miał prawo, z uwagi na to, że jest synem Francuzki - Irene Williams. Stanley Johnson złożył podanie o nadanie mu francuskiego obywatelstwa w konsulacie francuskim w Londynie w listopadzie ubiegłego roku. Cały proces trwał kilka miesięcy i teraz 81-latek może się już cieszyć podwójnym obywatelstwem. Dodajmy też, że Stanley Johnson płynnie mówi po francusku.

Obywatelstwo francuskie dla ojca Borisa Johnsona – pozostaje niesmak

Choć z formalnego punktu widzenia ojciec Borisa Johnsona miał pełne prawo do wystąpienia o przyznanie mu francuskiego obywatelstwa, to jednak pozostaje tu pewien niesmak. W końcu Stanley Johnson nie zrobił tego przez 80 lat swojego życia i zdecydował się na to dopiero po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. A przecież sam jakiś czas temu porzucił swoje poglądy dotyczące pozostania UK w UE i teraz wprost przyznaje, że opuszczenie struktur europejskich przez Zjednoczone Królestwo było dobrym ruchem. Poparcie dla idei Brexitu miała też u ojca Borisa Johnsona spotęgować wojna w Ukrainie, ponieważ, jak przyznał Stanley Johnson, konflikt „zburzył” jego wiarę w UE. Na łamach prasy ojciec premiera skrytykował niedawno „naiwność europejskich sąsiadów” w radzeniu sobie z kryzysem i „słabą politykę” wobec prezydenta Rosji Władimira Putina.