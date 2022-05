Kurs funta poszedł w dół z powodu rekordowo wysokiej inflacji. Jaka jest aktualna wartość GBP w stosunku do USD, EUR i PLN?

Funt brytyjski nie najlepiej zareagował na ogłoszenie, że inflacja w UK sięgnęła najwyższego poziomu od 40 lat. Wartość szterlinga wyraźnie spadła zarówno w stosunku do walut światowych, jak i do złotówki.

Gdy ogłoszono najnowsze dane na temat inflacji w Wielkiej Brytanii, funt szterling odnotował wyraźny spadek. Jak brytyjska waluta ma się obecnie do złotówki, euro i dolara?

Kurs funta GBP w stosunku do USD, EUR i PLN

W środę agencja Reuters doniosła, że o godzinie 8:46 GMT funt szterling odnotował spadek o 0,9 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego, sięgając wartości 1,28 USD. Z kolei w czwartek przed południem funt stał jeszcze niżej, sięgając wartości 1,24 USD oraz 1,18 EUR. Rekordowo wysoka inflacja zaprzepaściła odrobione we wtorek straty, gdy szterling notował najlepszy wynik od 5 maja.

Z kolei w stosunku do polskiej złotówki funt szterling również stracił. Według danych NBP w środę, czyli w dniu ogłoszenia najnowszych danych o inflacji w UK, kurs funta spadł w stosunku do złotówki. We wtorek kurs funta wynosił 5,54 PLN, a w środę 5,48 PLN. W czwartek utrzymuje się kurs zbliżony do środowego.

Funt brytyjski słabnie z powodu rosnącej inflacji w UK

Słabnąca pozycja funta spowodowana jest ogólną sytuacją brytyjskiej gospodarki. Eksperci prognozują, że Bank Anglii w najbliższym czasie będzie zmuszony do dalszego podnoszenia stóp procentowych, a informacje o prawdopodobnym dalszym wzroście inflacji w tym roku budzą obawy dotyczące możliwej recesji.