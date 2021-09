Świadczenia zdrowotne w UK dla Polaków będą, jak przed Brexitem - polski rząd przyjął projekt ustawy

Co to oznacza?

W dniu wczorajszym polskie władze podjęły decyzję o przyjęciu projektu o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Dzięki niemu możliwe będzie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej tak, jak przed Brexitem.

Jak czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej nowe przepisy, które wynikają z projektu ustawy przedłożonego przez polskiego ministra zdrowia, mają w swoich założeniach uwzględnić Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej we wszystkich przepisach odwołujących się do państw UE lub europejskiego porozumienia o wolnym handlu. Co to oznacza w praktyce? Tym samym możliwe będzie ​korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podobnych zasadach, jak te, które obowiązywały przed wyjściem tego kraju ze struktur UE.

W Polsce przyjęto projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Wprowadzone mają zostać przepisy przejściowego "na podstawie których banki będą musiały wyrejestrowywać z ubezpieczenia zdrowotnego osoby, które w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy zostały zgłoszone do tego ubezpieczenia, z tytułu pobierania brytyjskiej emerytury, niezgodnie z postanowieniami odpowiednich umów zawartych między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem", jak zostało to określone w tekście przekazanym przez PAP.

To jednak nie wszystko - w Polsce ubezpieczeniem zdrowotnym mają zostać objęte osoby, które co prawda nie mają unijnego paszportu, ani nie są obywatelami UK lub krajów EFTA, a mimo to spełniają inne warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym. Konkretnie - po prostu pracują w Polsce.

Dzięki niemu możliwe będzie korzystania ze świadczeń w UK, jak przed Brexitem

Zwrócono również uwagę, że istotnym elementem nowych przepisów będzie zabezpieczenie szczepień przeciwko COVID-19 dla cudzoziemców w Polsce. Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Projekt został złożony w dniu wczorajszym, we wtorek 31 sierpnia 2021