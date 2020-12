Od teraz unikajcie kontaktów z innymi, jeśli planujecie spotkania z rodziną na święta - zaapelowała premier Szkocji

Fot. Getty

Nicola Sturgeon zaapelowała do mieszkańców Szkocji, by przed świętami ograniczyli do minimum spotkania innymi ludźmi. Premier Szkocji podkreśliła, że osoby, które planują spotkania rodzinne w Boże Narodzenie, powinny od teraz aż do świąt unikać kontaktów.

Premier Szkocji zaapelowała do osób, które planują gościć u siebie bliskich lub odwiedzić rodzinę w Boże Narodzenie, by już teraz ograniczyli do niezbędnego minimum kontakty z innymi ludźmi. Nicola Sturgeon powiedziała, że jest to „pragmatyczny krok”, który ma zapewnić bezpieczeństwo w czasie świąt. Premier zachęcała także, by każdy kto ma taką możliwość zrezygnował w tym roku ze wyjazdów świątecznych.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Szkocji mają zostać złagodzone restrykcje na pięć dni - od 23 do 27 grudnia. Dzięki temu przy wspólnym wigilijnym stole będzie mogło zasiąść do ośmiu osób z trzech różnych gospodarstw domowych, tworzących christmas bubble.

Apel o ograniczenie kontaktów przed świętami

W związku z rozluźnieniem restrykcji i planami wyjazdowymi wielu mieszkańców Szkocji, premier Sturgeon zaapelowała, by już teraz zrezygnować z wszystkich niekoniecznych spotkań, tak aby na święta zabezpieczyć nie tylko siebie, ale też bliskich. Nicola Sturgeon wezwała także do rezygnacji z organizacji imprez bożonarodzeniowych w miejscach pracy.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier Szkocji mówiła między innymi: „Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku to wszystko będzie złym wspomnieniem. Nie możemy się doczekać bardziej normalnych Świąt Bożego Narodzenia. To, o czym powinniśmy pomyśleć w te święta, to upewnienie się, że wszyscy, których kochamy, wciąż będą z nami, gdy zbliżymy się do następnych świąt i że po drodze nie stracimy więcej ludzi za sprawą Covid”.