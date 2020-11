„Christmas bubbles” doprowadzą do TRZECIEJ FALI epidemii i zwiększenia liczby zgonów? Naukowcy krytykują świąteczne plany rządu

Fot. Getty

Rząd Wielkiej Brytanii, w porozumieniu z władzami w Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, zgodził się na złagodzenie restrykcji w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Ale ruch ten krytykują niektórzy naukowcy z organu doradczego SAGE, którzy twierdzą, że świąteczne „Christmas bubbles” doprowadzą do trzeciej fali zachorowań i zwiększenia liczby zgonów.

Rząd Borisa Johnsona pozwoli Brytyjczykom w miarę normalnie spędzić w tym roku Święta Bożego Narodzenia. Jednak w dniach od 23 do 27 grudnia (od czwartku do poniedziałku, w który wypada Bank Holiday) spotkania będą dozwolone jedynie dla osób pochodzących z max. trzech gospodarstw domowych. Ludzie, którzy w tym czasie utworzą tzw. „christmas bubble”, będą mogli wspólnie spożywać posiłki, a także wychodzić razem na spacery i do świątyń. Do rodzinnych Christmas bubbles nie będą mogli jednak dołączać seniorzy mieszkający na co dzień w domach opieki.

Christmas bubbles doprowadzą do trzeciej fali epidemii?

Nie wszyscy jednak popierają rozluźnienie restrykcji na czas Świąt Bożego Narodzenia. Niektórzy naukowcy, tacy jak choćby profesor Andrew Hayward z SAGE twierdzą, że bańki Christmas bubbles, tworzone przez trzy gospodarstwa domowe na okres pięciu dni świątecznych, „doleją tylko oliwy do COVID'owego ognia”. Profesor Hayward uważa, że święta spędzone jak by nie było w rodzinnym gronie, mogą doprowadzić do trzeciej fali epidemii i do wzrostu liczby zachorowań, a w konsekwencji także i zgonów.

- Myślę, że [Christmas bubbles] na pewno doprowadzą do zwiększenia transmisji [wirusa]. Prawdopodobnie doprowadzi to do trzeciej fali epidemii, przepełnienia szpitali i większej liczby niepotrzebnych zgonów. W tym kraju wciąż mamy wysoki poziom zakażeni Covid-19, szczególnie u młodych ludzi. Myślę, że miksowanie ich przez wiele godzin, nie mówiąc już o całych dniach, ze starszymi krewnymi, to dla wielu rodzin przepis na katastrofę. Mamy szczepionkę w drodze, więc jeśli nie będziemy wystarczająco ostrożni w czasie Świąt Bożego Narodzenia, to zamiast zwycięstwa możemy zanotować ogromną porażkę – zaznaczył Andrew Hayward na antenie „Newsnight” w BBC 2 .