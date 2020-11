„Christmas bubbles” w Szkocji. Czy zasady na święta w Szkocji będą inne niż w Anglii?

Fot. Getty

Szkocja ogłosiła zasady dotyczące spotkań z najbliższymi w Boże Narodzenie. Czy szkockie „christmas bubbles” będą inne niż angielskie?

Po tym, jak władze Anglii ogłosiły zasady spotkań z najbliższymi podczas tegorocznych świąt Bożego Narodzenia, rząd Szkocji również poinformował, jakie zasady „christmas bubbles” będą obowiązywać na północny Wielkiej Brytanii. Czy świąteczne reguły w Szkocji będą inne niż w Anglii?

„Christmas bubbles” w Szkocji

Na oficjalnych stronach rządowych Szkocji czytamy, że w dniach 23-27 grudnia 2020, czyli w nadchodzące Boże Narodzenie w Szkocji, w ramach „christmas bubbles” będą mogły spotykać się maksymalnie trzy gospodarstwa domowe. Jedno z gospodarstw być tak zwanym „extended household”, jednak władze zalecają, by w miarę możliwości cała „bańka” była ograniczona do ośmiu osób. Do całkowitej liczby osób nie wliczają się dzieci poniżej 12. roku życia.

Ponadto, szkockie wytyczne zawierają również zalecenie, by „christmas bubbles” nie tylko były w miarę możliwości jak najmniej liczne, ale również - by zminimalizować wspólnie spędzony czas. Nie należy także dokonywać zmian w zakresie członków „christmas bubble”, gdy „bańka” zostanie już utworzona. Warto też wiedzieć, że jeśli ktokolwiek z „christmas bubble” zarazi się koronawirusem, wszyscy członkowie „bańki” będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie.

Czy zasady na święta w Szkocji będą inne niż w Anglii?

W stosunku do zasad świątecznych ogłoszonych w Anglii, wspólna jest liczba gospodarstw domowych, które mogę utworzyć „christmas bubble”. Władze Anglii jednak - inaczej niż władze Szkocji - nie określiły limitu osób w „bańce”.