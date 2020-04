Od dziś w UK rosną kwoty zasiłków. To pierwszy raz od czasu ich zamrożenia 5 lat temu

Fot. Getty

Choć na całym terytorium UK szaleje obecnie epidemia koronawirusa, a sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem, to jednak dziś jest się z czego cieszyć. Bo to właśnie od dziś w Wielkiej Brytanii, pierwszy raz od 5 lat, wzrośnie kwota poszczególnych zasiłków. I nie, to nie jest primaaprillisowy żart.

Po latach stagnacji to właśnie dziś, 1 kwietnia, uwolnione zostały kwoty zasiłków, takich jak Universal Credit, job seeker's allowance (zasiłek dla bezrobotnych), housing benefit (zasiłek mieszkaniowy) czy child tax credit (dodatek na dziecko). Z odmrożenia kwot zasiłków (ich zamrożenie nastąpiło 5 lat temu, gdy kanclerzem skarbu był George Osborne w rządzie Davida Camerona) skorzysta nawet 2,5 mln ludzi uprawnionych do pobierania zasiłku powszechnego Universal Credit i miliony ludzi, którzy korzystają jeszcze ze wsparcia od państwa na starych zasadach. O podniesieniu kwot zasiłków wiemy już od września zeszłego roku i wiemy, że będą one bazować na wrześniowej stopie inflacji w wysokości 1,7 proc.

O ile zatem realnie wzrosną kwoty zasiłków? Oto kilka przykładów:

Wzrost zasiłków o 1,7 proc. oznacza, że osoba, która otrzymuje średnio £500 zapomogi miesięcznie, otrzyma extra £8,50;

Para mieszkająca w Londynie i otrzymująca maksymalną kwotę w ramach Universal Credit może liczyć na podwyższenie świadczenia o nawet £32,57 miesięcznie;

Emerytura państwowa wzrośnie w kwietniu o 3,9 proc., czyli o £5,05 tygodniowo jeśli idzie o „starą podstawową emeryturę państwową” i o £6,60 tygodniowo, jeśli idzie o „nową podstawową emeryturę państwową”;

Podwyżki z uwagi na epidemię koronawirusa:

Kwota Universal Credit zostanie zwiększona o £20 tygodniowo przez następne 12 miesięcy (łącznie daje to ponad £1000 więcej);

O £20 tygodniowo zostanie także podwyższony Working Tax Credit – zasiłek przyznawany tym osobo, które nie przeszły jeszcze na Universal Credit;

