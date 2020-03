National Living Wage: Od 1 kwietnia wzrasta płaca minimalna w UK. Zobacz, kogo obejmą zmiany i o ile może zwiększyć się Twoje wynagrodzenie

Fot. Getty

Już od jutra dla milionów ciężko pracujących mieszkańców Wielkiej Brytanii wrośnie minimalna stawka godzinowa. W przeliczeniu na rok podwyżka National Living Wage wyniesie £930. Zobacz kogo obejmą zmiany.

Od 1 kwietnia krajowa płaca minimalna dla osób powyżej 25. roku życia wzrośnie z £8,21 do £8,72 za godzinę. Stawka zostanie podwyższona o 6,2 proc. i będzie to najwyższy wzrost National Living Wage od 1999 roku, czyli od czasu, gdy wprowadzono NLW. Przeliczając to na roczne zarobki, pracownicy mogą zyskać nawet 930 funtów w skali całego roku.

Osoby poniżej 25. roku życia również otrzymają podwyżkę. Dla osób w wieku 21-24 lata stawka wzrośnie z £7,70 do £8,20. Dla osób między 18. a 20. rokiem życia płaca minimalna wzrośnie z £6,15 do £6,45 za godzinę, a dla osób poniżej 18. roku życia z £4,35 do £4,55.

Płaca minimalna obowiązująca do marca 2020 oraz nowa - obowiązująca od kwietnia 2020. (Źródło: GOV.UK)



W weekend niektórzy eksperci nalegali, by podwyżka płacy minimalnej została odłożona w czasie ze względu na ciężką sytuację finansową wielu brytyjskich przedsiębiorstw, spowodowaną epidemią koronawirusa, jednak rząd nie zmienił terminu podwyżki National Living Wage.

Kogo nie obejmie podwyżka krajowej płacy minimalnej?

Niestety, podwyżka National Living Wage nie dotyczy wszystkich. Zmiany nie obejmą m.in. osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, dyrektorów firm czy członków rodziny własnego pracodawcy, którzy dodatkowo mieszkają w jednym domu z tymże pracodawcą.

Czym jest National Living Wage?

Krajowa płaca minimalna National Living Wage jest to prawnie wiążąca minimalna stawka godzinowa dla wszystkich bez wyjątku pracowników w Wielkiej Brytanii, którzy ukończyli 25. rok życia.



Jak zmieniały się stawki National Living Wage i National Minimum Wage w latach 2016-2019. (Źródło: GOV.UK)



W Wielkiej Brytanii obowiązuje kilka różnych progów płacy minimalnej, a to która stawka przysługuje nam, zależy przede wszystkim od naszego wieku. Główną linię podziału obecnie wciąż wyznacza 25. rok życia: osoby, które ukończyły tyle lat otrzymują stawkę minimalną zwaną National Living Wage (NLW). Z kolei osoby poniżej 25. roku życia otrzymują stawkę minimalną, której nazwa to National Minimum Wage (NMW). Obie nazwy oznaczają zatem ustawową płacę minimalną w UK, z tym że obejmują dwie różne kategorie wiekowe oraz różne progi wynagrodzenia.

Przypomnijmy, że ogłaszając budżet w pierwszej połowie marca, brytyjski kanclerz skarbu Rishi Sunak zapowiedział, że do 2024 roku National Living Wage wzrośnie do 10,50 GBP za godzinę.

