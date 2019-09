Jak starać się o dodatkową pomoc finansową, gdy pobieramy Universal Credit albo inne zasiłki?

Jeśli pobierasz Universal Credit lub inne zasiłki w Wielkiej Brytanii, możesz być uprawniony do otrzymania pomocy finansowej w opłaceniu rachunków lub dużych zniżek.

Wielu mieszkańców Wysp pobierających Universal Credit lub inne zasiłki nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest uprawnionych do dodatkowej pomocy finansowej, dzięki której z powodzeniem opłacą swoje rachunki za energię lub otrzymają zniżki.

Budgeting Advance

Osoby, które otrzymują Universal Crecit, mogą ubiegać się o niewielką pożyczkę państwową Budgeting Advance, dzięki której będą mogli sprostać nieoczekiwanym wydatkom związanym np. z rozpoczęciem nowej pracy czy pogrzebem.

Najniższą kwotą, o jaką można ubiegać się w ramach Budgeting Advance, jest 100 funtów. W przypadku osób samotnych można otrzymać do 384 funtów, a w przypadku osoby z pary 464 funtów, natomiast dla osób z dziećmi 812 funtów.

Kwota, którą dana osoba może dostać, zależy od jej oszczędności i wypłacalności. Otrzymać Budgetin Advance mogą jedynie osoby, które pobierają Universal Credit, Employment and Support Allowance, Income Support, Jubseeker’s Allowance lub State Pension Credit. Pożyczka ta przydzielana jest na okres sześciu miesięcy lub więcej. Informacji w tej sprawie udziela Jubcentre Plus.

School Uniform Grant

Osoby o niskich dochodach w Wielkiej Brytanii mogą się starać o dofinansowanie do mundurków szkolnych dla swoich dzieci w wysokości 150 funtów. Zgodnie z Ustawą o Edukacji (Education Act 1996) lokalne władze mogą zapewnić pomoc finansową rodzicom o niskich dochodach w tym zakresie.

Flexible Support Fund (FSF)

W ramach pomocy osobom, które starają się wrócić do pracy, wymyślono Flexible Support Fund, który pokrywa koszty związane z otrzymaniem zatrudnienia. Należeć do nich mogą np. szkolenia, koszty podróży na rozmowy kwalifikacyjne, koszt opieki nad dzieckiem, narzędzia do pracy, koszt odzieży roboczej i inne. Nie ma maksymalnej kwoty, która może być zagwarantowana w ramach pomocy, jej wysokość zależy od danego przypadku.

Gdy tylko osoba korzystająca z FSF znajdzie pracę, ma ona 14 dni na dostarczenie do Job Centre paragonów z zakupów oraz usług, za które zapłaciła w ramach FSF.

Darmowy bojler i izolacja poddasza

Zgodnie z projektem Energy Company Obligations, firmy energetyczne są zobowiązane do wymiany bojlerów oraz izolacji poddasza u osób, które pobierają określone zasiłki. Dzięki nowej izolacji poddasza można zaoszczędzić na wydatkach na energię nawet do 480 funtów rocznie, a lepszy bojler to oszczędność rzędu 300 funtów rocznie. Dzięki temu możemy liczyć na większe oszczędności oraz ciepło w domu. E.on, EDF oraz Npower oferują izolację poddaszy lub bojlerów za darmo lub po bardzo zaniżonej cenie. Nie musimy być właścicielem domu, aby korzystać z tych udogodnień.

