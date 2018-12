O2 oferuje ŻENUJĄCĄ rekompensatę w zamian za problemy z dostępem do sieci

Foto: Kenneth Allen/Geograph

Rekompensata proponowana przez O2 w ramach zadośćuczynienia za problemy z dostępem do usług mobilnych została wyśmiana przez użytkowników jednej z największych sieci komórkowych w UK.

Przypomnijmy, początek rzeczonej awarii miał miejsce około czwartej rano w miniony czwartek. Sprawiła ona, że dostęp do usług oferowanych przez O2 był niemożliwy - klienci sieci nie tylko nie mogli łączyć się z mobilnym internetem, ale nie dało się również dzwonić i wysyłać sms`ów. Problem dotyczył całej Wielkiej Brytanii. Dostęp do sieci 3G przywrócono jeszcze tego samego dnia o godzinie 21:20, a do 4G - o 3.30 nad ranem kolejnego dnia, w piątek.

W sumie problemy z dostępem do usług mobilnych dotknęły nie tylko około 25 milionów klientów O2, ale także siedem milionów użytkowników Tesco Mobile, Sky Mobile i Lycamobile, a więc sieci, które korzystają z infrastruktury brytyjskiej sieci telefonii komórkowej z siedzibą w Slough.

Jak ujawniono później problem dotyczył oprogramowania dostarczanego przez firmy Ericsson.

Po tym, jak uporano się z awarią i wystosowano przeprosiny, przedstawiciele O2 wydali komunikat, w którym zapewniali, że pracują nad szczegółami "gestu dobrej woli", który miał wynagrodzić niedogodności, które były udziałem ich klientów. W dniu wczorajszym ogłoszono, że wartość rekompensaty sięgnie równowartości opłaty odpowiadającej za dwa dni abonamentu. Co to oznacza? Otóż, abonenci płacący 13 funtów miesięcznie na swoim koncie zobaczą dodatkowe... 87 pensów! W przypadku wyższych abonamentów kwota ta będzie odpowiednio większa, rzecz jasna. Z kolei posiadacze pre-paidów otrzymają 10% rabat na doładowania.

Jak na taką sytuacją zareagowali ludzie, którzy na pewien czas zostali całkowicie odcięci od cyfrowej komunikacji? Media społecznościowe, a w szczególności Twitter, rozgrzały się do czerwoności. Wściekli klienci telekomunikacyjnego giganta nazwali tę ofertę "żenującym i obraźliwym gestem" proponując przy tym, że już lepiej te środki przekazać na cele charytatywne.

Dodajmy, że pośród sieci, które korzystają z infrastruktury O2 póki co jedynie Sky Mobile zapowiedziało podobną rekompensatę dla swoich klientów.

A Wy, co sądzicie o tej ofercie? Czy według Was O2 powinno postarać się bardziej czy rekompensata jest adekwatna do awarii?