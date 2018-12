Awaria sieci O2 USUNIĘTA - wszystkie usługi już działają, a operator obiecuje swoim klientom rekompensatę

Sieć O2 już działa - awaria, która sparaliżowała w dniu wczorajszym (niemal!) całe Wyspy została usunięta i klienci jednego z największych providerów usług moblinych mogą wreszcie odetchnąć. Firma pracuje już nad formą rekompensaty, która zostanie zaoferowana wszystkim poszkodowanym.

Awaria, która sprawiła, że usługi oferowane w ramach dostępu do sieci 3G i 4G na terenie Wielkiej Brytanii stały się niemożliwe i wielu klientów O2 straciło nie tylko dostęp do mobilnego internetu, ale również nie mogli ani wysyłać sms`ów, ani wykonywać połączeń, została usunięta. Jak czytamy na łamach "The Guardian" początek awarii miał miejsce około czwartej rano w czwartek. Dostęp do 3G przywrócono jeszcze tego samego dnia o godzinie 21:20, a do 4G - o 3.30 nad ranem kolejnego dnia, w piątek.

PILNE! Poważna awaria O2 - problemy z siecią w CAŁEJ Wielkiej Brytanii

W sumie problemy z dostępem do usług mobilnych dotknęły nie tylko około 25 milionów klientów O2, ale także siedem milionów użytkowników Tesco Mobile, Sky Mobile i Lycamobile, a więc sieci, które korzystają z infrastruktury brytyjskiej sieci telefonii komórkowej z siedzibą w Slough.

W chwili obecnej szefowie O2 opracowują szczegóły "gestu dobrej woli", który mają zaoferować dziesiątkom milionów klientów, którzy zostali dotknięci rzeczoną awarią. - Oceniamy, jak możemy to zrobić dla naszych klientów - mówił rzecznik O2. Nie wiadomo jeszcze jaką formę miałby przyjąć rzeczony "gest", ale prawdopodobnie chodzi o dodatkowy pakiet minut lub danych do wykorzystania. Nie wiadomo w tym momencie czy inne sieci zdecydują się na podobny ruch.

„Kiedy zdecydowała się Pani zostać dyktatorem?” - Rozgoryczony czytelnik „Daily Express” zaskoczył Theresę May

Zapewniono również, że zespoły techniczne brytyjskiego operatora mają uważnie monitorować wydajność usług w ciągu kilku następnych dni i sprawdzać czy wszystko działa, jak należy.

Co było przyczyną problemu? Dostawca sprzętu O2, szwedzka firma Ericsson, przyznała, że to jego oprogramowanie spowodowało problem. - Przegląd zostanie przeprowadzony z firmą Ericsson, aby w pełni zrozumieć, co się stało - komentował rzecznik O2. "Chcielibyśmy podziękować naszym klientom za ich cierpliwość podczas braku dostępu do naszych usług w czwartek 6 grudnia. Jest nam przykro z powodu wszelkich problemów, jakie sprawiła ta awaria.

A czy Wam rzeczona awaria O2 sprawiła problemy? Jeśli tak to napiszcie o nich na naszym FB!