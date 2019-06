SZOK! Michael Gove odpadł z wyścigu! W ostatecznym starciu zmierzą się Boris Johnson i Jeremy Hunt

Wydawca wspomnień Davida Camerona poinformował, że autobiografia byłego premiera zostanie opublikowana "zgodnie z planem", czyli jesienią tego roku przed końcem października. Miała to być odpowiedź na...

Nie jest żadną tajemnicą, że piastująca urząd premiera Theresa May od ogłoszenia wyniku wyborów musi zmagać się nie tylko z kiepskimi notowaniami opinii publicznej, ale także z silną opozycją we własnej...

Brytyjski kanclerz skarbu, Philip Hammond, ostrzegł kandydatów na nowego premiera Wielkiej Brytanii, że poparcie 'no deal' może doprowadzić do szybkiego wotum nieufności dla nowego gabinetu. Presja wobec...

Boris Johnson, główny kandydat na nowego premiera Wielkiej Brytanii, powiedział w BBC, że może zmusić Unię Europejską no renegocjacji umowy ws. Brexitu, ponieważ UE boi się Nigela Farage’a i postrzega...

Boris Johnson przechodzi do kontrataku. Po tym, jak okazało się że, jednak nie stanie przed sądem w związku z kłamstwami na temat Brexitu, główny kandydat na premiera UK zagroził Unii Europejskiej, że...

Wyścig o fotel premiera Wielkiej Brytanii oficjalnie rozpoczyna się 10 czerwca - do tego czasu członkowie Partii Konserwatywnej mają czas na podjęcie decyzji, czy chcą kandydować. Do końca czerwca brytyjscy...

W czwartym głosowaniu Komitetu 1922 najmniej głosów zdobył obecny minister spraw wewnętrznych Sajid Javid i tym samym odpadł on z wyścigu o fotel premiera UK. Zwycięzcą głosowania ponownie został Boris...

Brexit: Theresa May wyznaczyła termin zakończenia rozmów międzypartyjnych. Jeśli nie będzie postępu, rozmowy zakończą się już za tydzień

Theresa May wyznaczyła termin zakończenia międzypartyjnych rozmów na przyszły tydzień. Zdaniem premier jeden tydzień to odpowiedni czas, by sprawdzić, czy rozmowy mogą posunąć się naprzód lub zostać "doprowadzone...