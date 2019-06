PILNE: W czwartym głosowaniu na premiera UK odpadł Sajid Javid! Boris Johnson znów powiększył swoją przewagę

Fot. Getty

W czwartym głosowaniu Komitetu 1922 najmniej głosów zdobył obecny minister spraw wewnętrznych Sajid Javid i tym samym odpadł on z wyścigu o fotel premiera UK. Zwycięzcą głosowania ponownie został Boris Johnson, który umocnił swoją pozycję nad pozostałymi kandydatami.

Oto wyniki czwartego głosowania na premiera UK:

Boris Johnson - 157 głosów

Michael Gove - 61 głosów

Jeremy Hunt – 59 głosów

Sajid Javid - 34 głosy

Ze 157 głosami Boris Johnson ponownie umocnił swoją przewagę nad rywalami. Zaskakująco jednak, po raz pierwszy na drugie miejsce w rywalizacji wysunął się Michael Gove, który nieznacznie wyprzedził dotychczasowego faworyta do starcia w finałowej rundzie z Johnsonem – Jeremy'ego Hunta. Michael Gove nie krył zadowolenia po ogłoszeniu wyników czwartego głosowania i zaznaczył, że czuje się „absolutnie zachwycony” tym, że wysunął się na drugie miejsce. - Jeśli dostanę się do finałowej dwójki, to będę z niecierpliwością czekał na cywilizowaną debatę o pomysłach i przyszłości dla naszego kraju – stwierdził.

Jeremy Hunt tak z kolei skomentował wyniki czwartego głosowania: - Obecnie sprawą kluczową dla wszystkich moich kolegów jest to, jakiego wyboru dokonamy dla naszego kraju. Wybierzcie mnie, żeby jedność zatriumfowała nad podziałem, a wtedy ja zmierzę się z Borisem i doprowadzę do ponownego zjednoczenia partii oraz kraju.