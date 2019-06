Nowy premier UK: Czy ktoś pokona Borisa Johnsona? Zobacz, co kandydaci myślą na temat Brexitu, podatków i polityki zagranicznej

Fot. Getty

W wyścigu pozostało sześciu kandydatów do zastąpienia Theresy May na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Zobacz, jakie poglądy na temat podatków, Brexitu, polityki zagranicznej i społecznej reprezentują kandydaci. Czy któryś z nich ma wystarczający potencjał, by pokonać Borisa Johnsona?

Na czele wyścigu o fotel premiera UK niezmiennie znajduje się Boris Johnson. Kandydat ten otrzymał nawet dodatkowe wsparcie od Esther McVey (która odpadła po pierwszy głosowaniu) – posłanka przekazała Johnsonowi swoje poparcie. Dziennik „The Guardian” przygotował zestawienie poglądów reprezentowanych przez sześciu kandydatów, a dotyczących Brexitu, polityki zagranicznej, polityki społecznej oraz podatków. Czy ktoś ma lepszą ofertę niż Boris Johnson?

Brexit: „UE boi się Farage’a” - Boris Johnson twierdzi, że może zmusić Unię Europejską do podpisania nowej umowy brexitowej

BREXIT

Boris Johnson - 114 głosów w 1 rundzie

Johnson obiecał, że Wielka Brytania opuści UE 31 października – i to nawet bez porozumienia, jeśli renegocjacje się nie powiodą. Polityk zadeklarował jednak, że nie zależy mu na zawieszeniu parlamentu, aby wymusić twardy Brexit za wszelką cenę. Johnson chciałby przede wszystkim wynegocjować lepszą umowę brexitową, która nie zawierałaby porozumienia backstop ws. irlandzkiej granicy.

Jeremy Hunt - 43 głosy

Hunt uważa, że uda się wynegocjować nową umowę przed 31 października. By to zagwarantować, polityk chciałby wysłać do Brukseli zupełnie nowy zespół negocjatorów, który składałby się z przedstawicieli wszystkich opcji politycznych. Hunt ostrzegł, że próba przeforsowania twardego Brexitu przez nowego premiera może doprowadzić do utraty wotum zaufania i przyspieszonych wyborów.

Michael Gove - 37 głosów

Gove przyznał publicznie, że byłby skłonny przedłużyć Brexit, gdyby okazało się to konieczne do sfinalizowania umowy. Jednak z drugiej strony, polityk ten nie wyklucza również twardego Brexitu.

Dominic Raab - 27 głosów

Chciałby twardego Brexitu i starałby się zawiesić parlament, by posłowie nie mogli zablokować jego pomysłów.

Sajid Javid - 23 głosy

Javid deklaruje, że chce Brexitu z umową. Byłby też gotowy na dalsze przedłużenie Brexitu, a nawet na twardy Brexit.

Rory Stewart - 19 głosów

Stewart prezentuje najłagodniejsze poglądy ws. Brexitu, gwałtownie wykluczając możliwość ‘no deal’.

Boris Johnson zaskoczył dziennikarzy i przyznał, że... No Deal Brexit jednak zaszkodzi UK!

POLITYKA ZAGRANICZNA

Boris Johnson - 114 głosów

Johnson w kwestii polityki zagranicznej nie złożył żadnych obietnic. Jednak jego kadencja na stanowisku ministra spraw zagranicznych nie zapisała się najlepiej w historii tego urzędu.

Jeremy Hunt - 43 głosy

Hunt nie złożył obietnic formalnych, jednak jako obecny minister spraw zagranicznych cieszy się znacznie większym szacunkiem niż Johnson.

Michael Gove - 37 głosów

Gove nie ma najlepszej reputacji w polityce zagranicznej. Niektórzy parlamentarzyści żartują nawet, że jeśli Gove zostanie premierem, to Wielka Brytania „pójdzie na wojnę z co najmniej trzema krajami naraz”.

Dominic Raab - 27 głosów

Raab niewiele mówił o swoim stanowisku, jednak zanim rozpoczęła się kampania, zwracał uwagę na wartość wysiłków dyplomatycznych, podejmowanych w celu rozwiązywania problemów – ceni więc dyplomację wyżej niż rozwiązania siłowe.

Sajid Javid - 23 głosy

Jego kampania była bardzo skupiona na sprawach krajowych. Nie mniej jednak - nie został zaproszony na kolację z Donaldem Trumpem.

Rory Stewart - 19 głosów

Posiada on szerokie doświadczenie dyplomatyczne, a w negocjacjach dąży zawsze do kompromisu.

Następca Theresy May: 5 rzeczy, które będzie musiał zrobić nowy premier Wielkiej Brytanii

POLITYKA SPOŁECZNA

Boris Johnson - 114 głosów

Jego przemówienie zawierało niejasne obietnice dotyczące większej ilości pieniędzy i wyrównywania funduszy, jednak obiecał on niewielki wzrost wydatków na szkoły średnie.

Jeremy Hunt - 43 głosy

Przed rozpoczęciem kampanii wezwał do podwojenia wydatków na służby obronne, ale od tamtego czasu złagodził nieco swoje stanowisko.

Michael Gove - 37 głosów

Obiecał roczny wzrost finansowania szkół o 1 mld funtów oraz stworzenie „instytutów technologicznych” w całym kraju, w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego.

Dominic Raab - 27 głosów

W swojej kampanii skupił się bardziej na przedstawieniu wizji reformy niż na dodatkowych wydatkach.

Sajid Javid - 23 głosy

Javid w przemówieniu inauguracyjnym mówił o szczególnej potrzebie wspierania szkół.

Rory Stewart - 19 głosów

Wezwał do zwiększenia wydatków na edukację, zdrowie, councile, policję i więzienia.

Boris Johnson premierem najbogatszych? Zamierza podnieść najwyższy próg podatkowy z £50 000 do £80 000 i zwiększyć składki na National Insurance

PODATKI

Boris Johnson - 114 głosów w 1 rundzie

Głównym zobowiązaniem Johnsona jest podniesienie progu 40-proc. stawki podatkowej z 50 000 GBP do 80 000 GBP, kosztem prawie 10 mld GBP rocznie. Byłoby to korzystne dla około 3 milionom osób o najwyższych dochodach.

Jeremy Hunt - 43 głosy

Jak dotąd jedyną propozycją Hunta było obniżenie podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 12,5 proc., co kosztowałoby UK około 13 miliardów funtów rocznie.

Michael Gove - 37 głosów

Zastąpiłby podatek VAT podatkiem od sprzedaży wzorowanym na USA. Podatek VAT obecnie przynosi 130 miliardów funtów dochodu rocznie, a jego zastąpienie byłoby skomplikowane.Obiecał pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dominic Raab - 27 głosów

Raab powiedział, że obniży podstawową stawkę podatku dochodowego z 20 proc. do 15 proc., a szacowany koszt tej zmiany to 32 miliardy funtów rocznie. Niejasno wspomniał też o obniżeniu podatku dla osób o najniższych dochodach.

Sajid Javid - 23 głosy

Javid w kwestii podatków obiecał niewiele, ale powiedział, że wykluczy najwyższą stawkę podatku dla dochodów powyżej 150 000 funtów, co oczywiście byłoby korzystne dla najbogatszych.

Rory Stewart - 19 głosów

Nie złożył żadnych własnych obietnic, ale skrytykował „lekkomyślne” zobowiązania niektórych rywali.