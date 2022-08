9 nowych połączeń zimowych Wizz Air z Londynu. Dokąd polecimy w listopadzie i grudniu 2022 roku?

Wizz Air ogłosił nowe połączenia do / z Londynu.

Fot. Getty Images

Linie lotnicze Wizz Air ogłosiły wstępne rozszerzenie rozkładu lotów na sezon jesienno-zimowy 2022. Pojawiło się pięć nowych połączeń z lotniska London Gatwick i cztery z Luton.

Tania linia lotnicza Wizz Air wprowadzi dziewięć nowych tras jesienno-zimowych obejmujących bazy przewoźnika na brytyjskich lotniskach Gatwick i Luton, informuje magazyn Wales Online. Rozszerzenie siatki połączeń ma pomóc w walce ze skutkami pandemii, a połączenia będą dostępne zasadniczo w dwóch ostatnich miesiącach 2022 roku, a między innymi w gorącym okresie przed Bożym Narodzeniem.

Nowe trasy Wizz Air z / do UK pojawiły się po tym, jak węgierski przewoźnik został ogłoszony najszybciej rozwijającym się operatorem lotniczym w Europie, a także najbardziej zrównoważoną linią lotniczą. Wizz Air otrzymał nagrodę w uznaniu za stałe zaangażowanie w zrównoważony rozwój, w szczególności za program odnowy floty i inne inicjatywy na rzecz oszczędzania paliwa.

Nowe trasy Wizz Air na zimę 2022

Co zatem z nowymi trasami Wizz Air z / do Wielkiej Brytanii na najbliższy sezon zimowy? Nowe połączenia mają objąć terminy od 30 października 2022 do 17 grudnia 2022. Pięć tras obejmujących lotnisko Gatwick dotyczy następujących kierunków:

Agadir, Maroko

Sharm El Sheikh, Egipt

Werona, Włochy

Grenoble, Francja

Marrakesz, Maroko.

Z kolei cztery pozostałe nowe połączenia obsługiwane przez lotnisko Luton, będą następujące:

Tallin, Estonia

Hurghada, Egipt

Praga, Czechy

Sharm El Sheikh, Egipt.

Jak na razie ceny nowych połączeń zimowych Wizz Air wahają się od 20,99 GBP za loty do Pragi, Grenoble i Werony, do 67,99 GBP za loty do Sharm El Sheikh i Hurghady. Ceny te dotyczą podróży w jedną stronę i obejmują jedną torbę podręczną. Należy pamiętać, że ceny mogą ulegać zmianie, a wszelkich szczegółów należy szukać na stronie wizzair.com.

