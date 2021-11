Nowe przepisy drogowe w UK - całkowity zakaz używania telefonu za pomocą dłoni w czasie prowadzenia samochodu

Co się zmieni w 2022 roku?

Fot: Pixabay

Od 2022 roku zmienią się przepisy ruchu drogowego w UK pod kątem korzystania z telefonu komórkowego (i innych urządzeń moblinych) w czasie prowadzenia samochodu.

Przypomnijmy, wykonywanie połączeń i wysyłanie SMS-ów przez kierowców podczas jazdy już od pewnego czasu jest niezgodne z przepisami ruchu drogowego w UK. Jednak wiele innych czynności wciąż nie było objętych zakazem, ponieważ istniała pewna luka prawna w obowiązujących regulacjach. Jak dotąd kierowcy byli w stanie uniknąć kary w przypadku robienia zdjęć, kręcenia filmików, scrollowania ekranu, a nawet grania w gry na telefonie podczas prowadzenia samochodu czy innego pojazdu drogowego. Jednak wraz z początkiem 2022 roku ma się to całkowicie zmienić. Według nowych przepisów za wykroczenie zostanie uznana jakakolwiek "interaktywna komunikacja", a więc każde skorzystanie z telefonu, które wymaga użycia dłoni.

Rząd UK zaostrza przepisy w związku z używaniem telefonu podczas jazdy autem

Oznacza to, że zabronione stanie się nawet odbieranie połączeń ręką (z wyjątkiem określonych sytuacji awaryjnych oraz w przypadku dokonywania płatności z użyciem telefonu). Korzystanie z telefonu podczas czekania na światłach lub w kolejce na autostradzie będzie również niezgodne z nowymi zapisami brytyjskiego Highway Code. Co grozi tym kierowcom, którzy się do tych przepisów nie zastosują? Za wykroczenie zapłacimy mandat karny w wysokości 200 GBP oraz otrzymamy sześć punktów karnych.

Zaznaczmy w tym miejscu bardzo wyraźnie, że prowadząc samochód nadal będzie można korzystać z telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego, o ile nie będziemy używać do tego rąk czy dłoni. Rozmowy mogą być prowadzone w trybie głośnomówiącym przez telefon zamontowany na uchwycie samochodowym.

Co się zmieni w 2022 roku?

"Z powodu używania telefonów komórkowych w czasie jazdy dochodzi do zbyt wielu śmierci i do zbyt wielu wypadków na drogach" - komentował te zmiany minister transportu, Grant Shapps, cytowany przez serwis informacyjny BBC. "Ułatwiając ściganie osób nielegalnie używających telefonu za kierownicą, zapewniamy, że brytyjskie prawo zostanie wprowadzone w XXI wiek, jednocześnie chroniąc wszystkich uczestników ruchu drogowego. Chociaż nasze drogi pozostają jednymi z najbezpieczniejszych na świecie, będziemy nadal pracować niestrudzenie, aby uczynić je bezpieczniejszymi" - podsumowuje minister Shapps.

Dodajmy, że w wyniku konsultacji społecznych zorganizowanych przez władze, aż 81% respondentów popiera zaostrzenie przepisów w tej kwestii.