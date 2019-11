Nowe połączenia lotnicze z Polski – Zobacz, gdzie w 2020 r. polecisz liniami Norwegian i WizzAir

Fot. Getty

Od wiosny 2020 r. nastąpi wysyp nowych połączeń lotniczych obsługiwanych z Polski przez linie Norwegian. Poza tym jesienią przyszłego roku kilka nowych tras otworzy także węgierski przewoźnik WizzAir, a do podwarszawskiego Modlina zawita linia Malta Air, będąca spółką córką Ryanaira.

Tania linia lotnicza Norwegian uruchomi od przyszłego roku aż osiem nowych połączeń z Polski. 31 marca 2020 r. ruszy połączenie lotnicze na trasie Poznań – Kopenhaga, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, we wtorki i soboty. Od 1 kwietnia 2020 r. Polacy polecą także do Oslo Gardermoen, z Poznania i Wrocławia – ze stolicy Wielkopolski samoloty będą odbywały rejsy dwa razy w tygodniu, w każdą środę i sobotę, a ze stolicy Dolnego Śląska - dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki. W kwietniu Norwegian uruchomi też nowe połączenia z Gdańska - do Goeteborga, Kopenhagi, Sztokholmu (Arlanda) i Trondheim, a także połączenie z Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów do Kopenhagi.

Zobacz też: Ryanair ogłoszony NAJBRUDNIEJSZĄ linią lotniczą w UK - ZOBACZ szokujące wideo

Jeśli chodzi o pozostałe linie lotnicze, które ujawniły terminarz lotów na sezon letni 2020, to nowe połączenia zaoferuje Polakom także WizzAir i Malta Air (pod auspicjami Ryanaira). Z końcem października węgierski Wizz Air poleci na Ukrainę - z portów lotniczych w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Z kolei samoloty Malta Air (nie mylić z Air Malta) polecą od marca przyszłego roku z Modlina do Wiednia.

Czytaj także: Brytyjczyk wygrał batalię z tanimi liniami lotniczymi o dodatkową opłatę za "zbyt duży" bagaż podręczny! Będzie precedens?

Na polskim rynku tanie linie biją się zażarcie o klientów, dość powiedzieć, że linie Ryanair i WizzAir uplasowały się w zeszłym roku na podium, jeśli chodzi o liczbę obsłużonych pasażerów. Najwięcej, bo aż 11,5 miliona pasażerów, przewiózł w 2018 r. z polskich portów lotniczych Ryanair, natomiast na drugim miejscu, z 10,5 mln pasażerów, uplasowały się Polskie Linie Lotnicze LOT. Na miejscu trzecim znalazł się Wizz Air, który obsłużył w zeszłym roku 8,7 mln podróżnych, a na czwartym - niemiecka Lufthansa, z 2,2 mln pasażerów. Linia Norwegian, która na przyszły rok zaplanowała szeroko zakrojoną ekspansję na polskim rynku przewozów lotniczych, przewiozła w zeszłym roku 835,5 tys. pasażerów, plasując się tym samym na szóstym miejscu w Polsce.



Poradnik - Prawa pasażera: Zobacz do czego zobowiązane są linie lotnicze i jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot