Nie tylko Anita Włodarczyk - czy czeka nas "polski dzień" na igrzyskach olimpijskich w Tokio?

Czy dziś będzie "polski dzień" na igrzyskach olimpijskich w Tokio? W finale rzutu młotem zobaczymy nie tylko Anitę Włodarczyk, która jest naszą murowaną kandydatką do złota, ale o medale powalczą również inni zawodnicy i zawodniczki. Jacy i kiedy? Zapraszamy do lektury!

Anita Włodarczyk świetnie zaprezentowała się w eliminacjach rzutu młotem kobiet, dając prawdziwy pokaz swojej siły. Dwukrotna złota medalistka igrzysk olimpijskich posłała młot na odległość 76.99 metra, oddając przy tym najdłuższy rzut nie tylko wśród swoich rywalek, ale w ogóle w historii eliminacji IO! Dodajmy, że pobiła przy tym swój poprzedni rekord z Rio (76.93).

Przypomnijmy, Włodarczyk wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie po tym, jak praktycznie straciła dwa ostatnie sezony, po dwóch operacjach kolana i rehabilitacji, ale wciąż jest faworytką w swojej konkurencji i jedną z największych nadziei medalowych biało-czerwonych. "Gdybym tak zaczęła konkurs finałowy, to wiem, że mogę jeszcze dużo dorzucić. Przed mistrzostwami Polski mówiłam, że nie będę raczej w stanie rzucić w Tokio 80 m. Teraz jednak zmieniam zdanie, bo skoro tak luźno rzuciłam 77 m, to znaczy, że rezerwa jest duża i mogę to zrobić. Wiem, jak się zachować i wierzę, że w finale będzie dobrze" - komentowała dla Onetu nasza zawodniczka swój występ w eliminacjach.

Anita Włodarczyk jest "murowanym" kandydatem do złota w rzucie młotem

Dla 36-letniej zawodniczki będą to już ostatnie igrzyska olimpijskie w karierze. Po ponad 20 latach spędzonych na bieżni Włodarczyk powoli przymierza się do zasłużonej emerytury. Lekkoatletka będąca czterokrotną mistrzynią świata, wielokrotną rekordzistką świata, Europy i kraju jeszcze rok temu zapowiadała, że po mistrzostwach świata w amerykańskim Eugene zaplanowanych na 2022 kończy swoją bogatą w sukcesy karierę. "Ile można to odwlekać? Fajnie byłoby skończyć karierę złotem mistrzostw świata w Eugene. Dwa lata temu planowałam, by zakończyć po Tokio. Potem przeszłam operację, więc stwierdziłam, że powalczę do 2021, może 2022 roku. Taki mam plan w głowie, a co z tego wyjdzie, zobaczymy" - mówiła w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

W finale rzutu młotem kobiet wystąpią również dwie inne reprezentantki Polski - Joanna Fiodorow (z wynikiem 72,32 m) oraz Malwina Kopron (73,06 m), które w eliminacjach zajęły odpowiednio 8. i 10. miejsce. Finałowe zmagania w rzucie młotem kobiet rozpoczną się o godzinie 12:35 (czasu DST). Trzymamy kciuki, ale w dniu dzisiejszym to nie jedyne nasze medalowae szanse. Nieco wcześniej zapaśnik Tadeusz Michalik, brązowy medalista Mistrzostw Europy z 2016 roku, będzie walczył o olimpijski brąz. W trwającym finale skoku o tyczce mężczyzn startuje Piotr Lisek, a nieco później na kibicować będziemy Arkadiuszowi Michalskiemu w podnoszeniu ciężarów. Jest więc za kogo trzymać kciuki...

Kto jeszcze dziś startuje w finałowej rywalizacji, kto ma szanse na medal, kto walczy o awans?

Rzecz jasna osobny akapit należy się naszym siatkarzom, którzy o godzinie 13:30 czasu DST zagrają z Francuzami i podejmą się próby przełamania "klątwy ćwierćfinału". Ekipa trójkolorowych zdecydowanie zawodzi na tegorocznych igrzyskach (była nawet bliska odpadnięcia), ale po zaciekłej walce stoczonej na zakończenie zmagań grupowych z Brazylią należy się spodziewać, że łatwo Polakom nie będzie. Zresztą, na tym etapie rozgrywek o końcowym wyniku mogą zadecydować nie tyle statystyki, ile dyspozycja dnia i mentalne przygotowanie zespołu do gry. Więcej na temat tego meczu pisaliśmy w osobnym tekście, do którego odsyłamy tym linkiem: "Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020: Polscy siatkarze zaczynają bój o olimpijski medal! Czy przełamią klątwę ćwierćfinału?"

Dodajmy, że Polacy do tej pory wywalczyli trzy medale na igrzystkach w Tokio - jeden złoty i dwa srebrne. Ostatnio wynik ten poprawiły Karolina Naja i Anna Puławska, które sięgnęły po srebrny medal w konkurencji K2 500 m kajakarskich regatach. Drugie miejsce wywalczyły także wioślarki w składzie Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko i Katarzyna Zillmann, a po złoto sięgnęła polska sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński.

