Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020: Polscy siatkarze zaczynają bój o olimpijski medal! Czy przełamią klątwę ćwierćfinału?

Już jutro polscy siatkarze rozpoczną bój o olimpijski medal! Czy uda im się sięgnąć po złoty krążek? Podopieczni Vitala Heynena wciąż są faworytami bukmacherów do stanięcia na najwyższym stopniu podium, ale do osiągnięcia upragnionego celu czeka ich jeszcze długa droga. Czy udźwigną ten ciężar i powtórzą sukces złotej ekipy Huberta Wagnera z Montrealu z 1976 r.?

Polscy kibice siatkówki od lat marzą o zdobyciu medalu na igrzyskach olimpijskich. Od czasu, gdy kadrę Polaków objął w 2005 r. Raul Lozano, marzenia te przestały być abstrakcją, a stały się realnym celem do osiągnięcia. Kolejne sukcesy polskiej drużyny - wicemistrzostwo świata w 2006 r. (pod wodzą Raula Lozano), mistrzostwo Europy w 2009 r. (pod wodzą Daniela Castellaniego) i dwa mistrzostwa świata – w 2014 r. (pod wodzą Stéphane'a Antigi) i w 2018 r. (pod wodzą Vitala Heynena) tylko wzmogły ogromne apetyty Polaków na olimpijski medal w piłce siatkowej. Ale pomimo ogromnych sukcesów i pozostawania w ścisłej światowej czołówce od 15 lat, polscy siatkarze wciąż nie zdołali przywieźć nad Wisłę medalu igrzysk olimpijskich. W każdej z trzech ostatnich imprez – w Pekinie (2008 r.), w Londynie (2012 r.) i w Rio de Janeiro (2016 r.) reprezentacja Polski odpadała z turnieju na etapie ćwierćfinału. Pozostawiając ogromny niedosyt wśród kibiców, którzy słusznie oczekiwali od siatkarzy czegoś więcej.

Igrzyska Tokio 2020 – będzie złoto dla Polski?

To już czwarte igrzyska olimpijskie, w trakcie których Polacy są jednym z faworytów do zdobycia olimpijskiego medalu. Ba! Bukmacherzy to właśnie Polaków, pierwszy raz w historii, typują na olimpijskiego mistrza. Dotychczas biało-czerwoni spisywali się na turnieju nieźle, w miarę gładko wygrywając swoją grupę i odnotowując jedną zaledwie porażkę z Iranem. Ale też trzeba zaznaczyć, że grupa A, w której występowali Polacy, była dużo słabsza, niż grupa B, w której znalazły się Brazylia, Francja, Stany Zjednoczone, Rosja (oficjalnie Rosyjski Komitet Olimpijski, ROC), Argentyna i Tunezja. Polacy, po porażce z Iranem na rozpoczęcie turnieju 2:3 (25:18, 22:25, 22:25, 25:22, 21:23), pokonali Włochy 3:0 (25:20, 26:24, 25:20), Wenezuelę 3:1 (25:16, 25:13, 18:25, 25:15), Japonię 0:3 (22:25, 21:25, 24:26) i Kanadę 3:0 (25:15, 25:21, 25:16).

Czy Polacy pod wodzą ekscentrycznego Vitala Heynena przełamią wreszcie fatum ćwierćfinału igrzysk olimpijskich? To okaże się już jutro o godz. 13:30 GMT (21.30 czasu miejscowego), gdy polscy siatkarze przystąpią do boju o półfinał z Francją. Ekipa trójkolorowych zdecydowanie zawodzi na tegorocznych igrzyskach (była nawet bliska odpadnięcia z olimpiady), ale po zaciekłej walce stoczonej na zakończenie zmagań grupowych z Brazylią należy się spodziewać, że łatwo Polakom nie będzie. Zresztą, na tym etapie rozgrywek o końcowym wyniku mogą zadecydować nie tyle statystyki, ile dyspozycja dnia i mentalne przygotowanie zespołu do gry. Już przed igrzyskami Vital Heynen powtarzał, że kluczowym meczem w całym turnieju będzie dla Polaków właśnie ćwierćfinał, ponieważ to właśnie z tym etapem biało – czerwoni nie mogą sobie poradzić od kilkunastu lat.

Wesprzyjmy jutro razem naszych mistrzów świata w walce o olimpijskie złoto!

