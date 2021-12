Nawet pięć milionów rodzin czeka w Anglii duża podwyżka czynszu za mieszkanie socjalne! To najwyższy wzrost od dekady

Fot. Getty

Kwietniowa podwyżka czynszów za mieszkania socjalne może poważnie „uderzyć po kieszeni” blisko 5 mln rodzin w Anglii. Jeśli dojdzie do maksymalnej podwyżki w wysokości 4,1 proc., to najemcy lokali socjalnych będą musieli zapłacić średnio o £202 więcej w ciągu roku.

4,1 proc. - tak wysoka podwyżka czynszu za mieszkanie socjalne to efekt wysokiej inflacji, która we wrześniu wyniosła 3,1 proc. (max. podwyżki czynszów kalkulowane są na podstawie inflacji z września + 1 proc.). Jednak, jak alarmuje think tank The Resolution Foundation, podwyżka może oznaczać dla gospodarstwa domowego zajmującego lokal socjalny podwyższenie kosztu najmu o średnio £202 w ciągu roku. Z koniecznością przeznaczenia takiej dodatkowej sumy za mieszkanie będzie się musiało liczyć ok. 4,75 mln angielskich rodzin.

Wysoki czynsz w Anglii to tylko jeden z problemów

Niestety, jak zauważają eksperci, wyższy czynsz za najem mieszkania socjalnego to tylko jeden z problemów, jakie czekają najbiedniejsze angielskie rodziny w przyszłym roku. Nie zapominajmy bowiem o planowanej w kwietniu podwyżce podatków, a także o podwyżce cen za gaz i energię elektryczną, gdy Ofgem podwyższy limity, jakie za źródła energii będą mogły pobierać firmy. Dodatkowo Bank Anglii przewiduje, że inflacja na wiosnę podskoczy w UK do ok. 6 proc.

Według raportu The Resolution Foundation, rodziny mieszkające w lokalach socjalnych przeznaczają na najem 19 proc. swoich dochodów, po uwzględnieniu otrzymywanego zasiłku mieszkaniowego. Dekadę temu było to 15 proc.