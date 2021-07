Ekspert radzi: z długów nie trzeba wychodzić latami

Narastający o odsetki dług nie oznacza wcale, że będziesz wychodził z niego całymi latami. Wychodzenie z długu, to co prawda żmudny proces, ale nie musi on trwać kilka lat.

W długi wpadamy bardzo łatwo. Wystarczy wypadek przy pracy, utrata głównego źródła dochodu czy po prostu nierozsądna rozrzutność i dług zaczyna narastać. Wychodzenie z długu jest procesem niekrótkim, ale nie jest na tyle długi, żeby ciągnęło się to całymi latami.

"Powszechnie panuje opinia, że z długów powstałych przy szybkich pożyczkach wychodzi się całymi latami. W zasadzie wszystko zależy od kilku czynników, ale wyjście z długu nie jest procesem, który trwa kilka lat. Można spłacić swoje długi w krótszym terminie, co może nawet zostać lepiej widziane przez wierzyciela" - mówi Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Debts, która zajmuje się oddłużaniem Polaków w Wielkiej Brytanii.

Oddłużanie najlepiej zacząć od zgłoszenia się do firmy, która będzie reprezentować dłużnika przed wszystkimi jego wierzycielami.

"Osoba, która zgłasza się do nas przedstawia nam swoją historię oraz przede wszystkim swoje możliwości spłaty. Bankowi zależy najbardziej na tym, żeby dług był spłacony więc często idzie na ustępstwa i godzi się nawet na najmniejsze raty - jeśli tylko będą one spłacane terminowo" - mówi Kowalczyk.

Firmy takie jak Safe Debts konsolidują wszystkie długi klienta w jeden i dzięki temu nie trzeba spłacać kilku rat, tylko jedną.

"Dzięki konsolidacji dłużnik wpłaca jedną kwotę, a firma zajmuje się resztą czyli rozdzieleniem jej na poszczególnych wierzycieli. Całościowa kwota jest ustalana z klientem, którego my reprezentujemy przed każdym wierzycielem, natomiast długość spłaty długu jest zróżnicowana. Często zdarza się, że bank widząc terminową spłatę postanawia umorzyć odsetki naliczone do długu. To sprawia, że ostateczna kwota jest niższa i czas spłaty jest krótszy".

Długość spłaty zależy - według eksperta z Safe Debts - od wysokości długów oraz od możliwości finansowych dłużnika.

"Jeśli dłużnik wyszedł z dołka finansowego i stać go odpowiednio wysokie raty, to proces wychodzenia z długu będzie krótszy" - podsumowuje Kowalczyk.

