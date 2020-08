Ile zarabia się w Anglii? Sprawdź, na jakie stawki mogą liczyć kierowcy, magazynierzy, pracownicy sklepów i fabryk oraz osoby sprzątające

Fot. Getty

Ile zarabia się w Anglii? Zobacz zestawienie przeciętnych wynagrodzeń, na jakie mogą liczyć kierowcy, pracownicy sklepów, pracownicy fabryk i magazynów, czy osoby świadczące usługi sprzątania.

Z powodu lockdownu wiele osób w UK boi się o swoją pracę, ponieważ spora część firm zapowiedziała zwolnienia setek pracowników, gdy zakończy się program furlough. W związku z tym wielu mieszkańców UK może niebawem stanąć przed koniecznością znalezienia nowej pracy. Ile zarabia się w Anglii czy Szkocji w zawodach bardzo popularnych wśród imigrantów na Wyspach? Na jakie zarobki brutto może liczyć kierowca, pracownik magazynu, fabryki, sklepu, a także sprzątaczka?

Zarobki w Anglii - Płaca minimalna 2020

Płaca minimalna w UK (minimum wage) jest zależna od wieku i w roku 2020 wynosi:

£8,72 - dla osób, które ukończyły 25. rok życia

£8,20 - dla osób w wieku 21-24 lata

£6,45 - dla osób w wieku 18-20 lat

£4,55 - dla osób poniżej 18. roku życia.

Czy zarobki w fabryce, magazynie, sklepie czy przy sprzątaniu lub zarobki kierowcy w UK są wyższe niż najniższa krajowa?

Ile zarabia się w Anglii, Irlandii czy Szkocji?

Zarobki w magazynie - praca w magazynie jest dość popularnym zawodem wśród Polaków w UK - szczególnie tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z UK. Niestety zarobki w tym fachu są albo równe najniższej stawce krajowej, albo nieznacznie od niej wyższe. Na większe wynagrodzenie mogą jednak liczyć osoby, które mają dodatkowe uprawnienia, np. na wózki widłowe - w takim przypadku zarobki w magazynie mogą wynieść już 1500-1600 funtów miesięcznie.

Popularne zawody w UK - ZOBACZ WIDEO:

Zarobki kierowcy - w brytyjskich autobusach polscy kierowcy nie są rzadkością - powodem tego jest ciągły niedobór pracowników tego zawodu w UK. Zarobki kierowcy na Wyspach niestety nie są zbyt wysokie i mogą być nieznacznie wyższe od wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników magazynów posiadających dodatkowe uprawnienia. Przeciętnie zarobki kierowcy w UK wynoszą więc 1600-1700 funtów miesięcznie.

Biorąc z kolei pod uwagę kierowców samochodów dostawczych, to ich wynagrodzenie jest bardzo zróżnicowane - jego wysokość zależy głównie od wielkości/pojemności prowadzonego pojazdu. Im większy pojazd, tym wyższe zarobki w Anglii dla zawodowych kierowców. W związku z tym przeciętne zarobki kierowcy w Anglii mają bardzo szerokie widełki - od 1600 do 2400 funtów miesięcznie.

Zarobki sprzątanie - Polki w UK należą do dość licznych przedstawicielek zawodu sprzątaczek w UK. Nic w tym dziwnego, ponieważ mimo iż zarobki przy sprzątaniu w UK rzadko są wyższe niż minimum wage, to jednak jest to wciąż o wiele wyższe wynagrodzenie niż niejedna praca za biurkiem w Polsce.

Dodatek emerytalny w UK - ZOBACZ, co trzeba wiedzieć:

Zarobki w fabryce - w różnych fabrykach różnie podchodzi się do wynagradzania pracowników. W jednych zarobki będą zbliżone do minimalnej krajowej, ale w innych sytuacja wygląda lepiej. Zarobki w fabryce oscylują więc w granicach 9-11 funtów za godzinę pracy.

Zarobki w sklepie - poszczególne sieci sklepów w UK, takie jak Sainsbury’s, Waitrose, Lidl, Aldi, Tesco czy inne, nieznacznie różnią się w kwestii wynagradzania swoich pracowników. Przeciętnie zarobki w sklepie w UK plasują się między minimalną krajową a 11 funtami za godzinę pracy. Ostateczna stawka będzie zależała jednak nie tylko od naszego doświadczenia, ale także od stanowiska, na jakim jesteśmy zatrudnieni. Więcej na temat zarobków w sklepach w UK przeczytasz w naszym artykule: Wynagrodzenie w brytyjskich marketach - ile zarabia się w sklepach Asda, Tesco, Sainsbury's, Aldi, Lidl, Morrisons? [PORÓWNANIE].