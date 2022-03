Narażał swoje życie, żeby ewakuować z Charkowa 10 kangurów. To wideo rozczuli nawet najtwardszych!

Fot. YouTube

Zwierzęta to ciche ofiary wojny w Ukrainie, ale i one mogą czasem liczyć na ofiarną pomoc ze strony organizacji pozarządowych. W internecie pojawiło się niedawno nagranie ukazujące ewakuację z Charkowa 10 kangurów.

Wielu Ukraińców zabiera podczas ucieczki swoje psy i koty. Ale nie wszystkie zwierzęta mają to szczęście, żeby znaleźć się wraz ze swoimi właścicielami w nieco spokojniejszych regionach zachodniej Ukrainy lub w ogóle w jednym z państw ościennych. Na ogromne niebezpieczeństwo narażone są też zwierzęta z ogrodów zoologicznych, które mają szansę przeżyć tylko dzięki ofiarnej pomocy ze strony aktywistów organizacji pozarządowych.

Mężczyzna wywiózł z Charkowa 10 kangurów

W mediach społecznościowych pojawiło się niedawno wideo, które pokazuje, jak młody Ukrainiec, z narażeniem własnego życia, uratował z Charkowa 10 kangurów. Na nagraniu widzimy uśmiechniętego kierowcę (prawdopodobnie z organizacji UAnimals), który wiezie w furgonetce dziesięcioro przedstawicieli tego gatunku – dorosłych samców, dorosłe samice i młode. Jak dowiadujemy się z opisu zamieszczonego na wideo, australijskie kangury przebywały w Ekoparku Feldman w Charkowie, który znalazł się pod intensywnym ostrzałem wojsk rosyjskich. Nie wszystkie zwierzęta trzymane w parku miały tyle szczęścia, co pokazane na nagraniu kangury i wiele z nich zostało podczas ostrzału zabitych.

Ratowanie zwierząt w Ukrainie to akt ogromnej odwagi

Pod opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których pochwalono odwagę aktywistów walczących o życie dzikich zwierząt przetrzymywanych w ogrodach zoologicznych we wschodniej Ukrainie. „Nie ma słów, by wyrazić wdzięczność za to, co niektórzy ludzie robią, by ratować zwierzęta podczas tej strasznej wojny” - napisała jedna z internautek. A inna dodała: „Co za wspaniały człowiek! Jeden z wielu. Codziennie opowieści o odwadze, dobroci, miłości i heroizmie w obliczu aroganckiego zła pochodzącego z Ukrainy. Jestem pod wrażeniem tych ludzi i modlę się za nich każdego dnia. Kiedy tacy ludzie powstają i są silni, zło nie ma szansy zwyciężyć”.