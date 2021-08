Polska kuchnia w UK uwielbiana przez Anglików. Jesteście za zorganizowaniem Pierogi Day?

O tym, że Polakom ciężko żyć w Wielkiej Brytanii bez pierogów świadczy liczba restauracji z tym polskim specjałem na Wyspach. A o tym z kolei, jak smaczna jest polska kuchnia, świadczy zainteresowanie nią nie tylko naszych rodaków, ale także Brytyjczyków.

Polskie smaki nie są już od dawna w Wielkiej Brytanii niczym egzotycznym. Zadomowiły się tu tak dobrze jak kuchnia chińska, włoska, indyjska czy japońska. Za sprawą licznych polskich sklepów oraz restauracji można bez wahania stwierdzić, że zarówno Polacy jak i Brytyjczycy uwielbiają polską kuchnię wraz ze słynnymi jej pierogami, ale nie tylko.

Polska kuchnia w UK

Lockdown wprawdzie bardzo osłabił restauracje – w tym także polskie, jednak niektórzy nasi rodacy znaleźli sposób na funkcjonowanie i serwowanie polskiej kuchni w UK mimo kryzysu najzwyczajniej serwując jedzenie na wynos z budki gastronomicznej. Na taki właśnie pomysł wpadli właściciele Grill & Pierogi w Londynie, którzy rozwijają się mimo kryzysu i nie stracili kontaktu z klientami oraz ich podniebieniem w czasie ostatnich ciężkich miesięcy izolacji, która - mamy nadzieję - minęła.

Postanowiliśmy ich zapytać, o specjalność, jaką jest słynny sos cebulowy, a także o to, jak reagują na niego Anglicy i przede wszystkim o intrygujący pomysł zorganizowania – na wzór Pancake Day – Pierogi Day.

Macie śmiały plan, aby na wzór słynnego Pancake Day zorganizować także Pierogi Day. Myślicie, że nie tylko Polacy będą tym zachwyceni?

Temat Pierogi Day jest jak najbardziej aktualny. Możemy go zorganizować na rynku w Enfield. Pierogi w naszej okolicy stały się dosyć popularnym daniem. Śmiem twierdzić, że mam więcej anglojęzycznych klientów niż Polaków.

Polska kuchnia to nie tylko pierogi. Chociaż na robieniu pierogów znacie się świetnie, waszą specjalnością jest sos cebulowy. Z jakimi opiniami najczęściej o tym specjale spotykacie się ze strony Anglików?

Sos cebulowy również przyjął się w Enfield. Klienci wciąż chcą nas wysłać do tv Dragons Den, porównując go do sukcesu Reggae Reggae Sauce. Określają go jako coś unikalnego, doskonale doprawionego i wróżą wielki sukces. 90% moich klientów go bardzo lubi - nawet osoby, które nie lubią cebuli.

Oprócz serwowania dań polskiej kuchni prowadzicie także sklep z polską żywnością. Jakie są Wasze plany dotyczące dalszego rozwoju na Wyspach?

Chcemy skoncentrować się na lokalach z gorącym jedzeniem - On’On Grill & Pierogi. Sklep (Kowalski Deli 19 Silver Street EN1 3EF) wciąż funkcjonuje, ale moim zdaniem tylko dużo/wielko powierzchniowe polskie sklepy przetrwają. My nie mamy możliwości, aby dalej go rozbudować, jest za mały. Na ten moment zostaje osiedlowym sklepikiem i ułatwia nam zakup towarów (głównie nasze dobre jakościowo mięsa) przypraw, sosów, etc.

Mamy jednak coś, oprócz On’On sosu oczywiście, co przyciąga klientów nawet spoza Enfield. Są to przepyszne wędliny/wędzonki bez konserwantów, które przygotowujemy na miejscu i sprzedajemy gorące.

Jak funkcjonujecie w czasie pandemii? Jak do Was można trafić i czy przyjmujecie także zamówienia z dostawą do domu?

Czas pandemii ciężko określić - chyba zostanie z nami na dłużej. Na ten moment serwujemy jedzenie (jako takeaway) z food trucka i (już wygodnie) w King’s Head Pub - Enfield Market Place EN2 6LL. Stamtąd również dowozimy jedzenie. Znajdziecie nas tu: ononrestaurants.com. Współpracujemy również z Deliveroo, a wkrótce też UberEats i Just Eat.

W pubie jest przepiękna sala do wynajęcia w której można zorganizować imprezy okolicznościowe (wesele, urodziny, etc.) na około 50-60 osób. Znajduje się to na pierwszym piętrze, nad pubem.

Jakie plany udało Wam się zrealizować w związku z zakończeniem lockdownu?

Mamy już klucze od lokalu na Palmers Green (93 Green Lanes N13 4TD). Tam bedzie nasza pierwsza restauracja takeaway. Jej otwarcie planujemy za około 3 miesiące. Przejęliśmy też kuchnię w Pubie (King’s Head Enfield) i tam serwujemy nasze jedzenie.

