Blisko cztery godziny trwała operacja uwolnienia pasażerów autobusu nr 109 w Croydon. 30-paroletni mężczyzna wziął kierowcę i pasażerów za zakładników, grożąc im butelką ze żrącą substancją.

Do poważnego incydentu na granicy gmin Lambeth i Croydon doszło wczoraj w godzinach wieczornych. Do autobusu nr 109 wsiadł w Brixton 30-paroletni mężczyzna i zaczął palić papierosa. Gdy w sprawie zainterweniowali pasażerowie, mężczyzna zrobił się agresywny. 30-parolatek wyjął z plecaka butelkę, w której, jak twierdził, miał żrącą substancję. Sytuacja eskalowała, a kierowca i pasażerowie utknęli w autobusie jak zakładnicy.

W Croydon szybko pojawiły się specjalne jednostki, w tym funkcjonariusze z Grupy Wsparcia Terytorialnego Metropolitan Police odziani w specjalne, niebieskie kombinezony, zabezpieczające ich przed atakiem chemicznym. Przez ponad trzy godziny trwał jednak pat, ponieważ mężczyzna nie godził się na opuszczenie przez pasażerów autobusu. Grożąc, że zaatakuje ich żrącą substancją.

Croydon – Last night, the hostage siege in Khans Lawless London ended when armed police stormed the bus. Terrified passengers were held for hours by a man with “acid”. “All part and parcel of living in a big city” Sadiq Khan 🇬🇧🥷https://t.co/g4Q5jRGFcP pic.twitter.com/xgUdcBmubd

