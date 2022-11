Najtańsze paliwo w Wielkiej Brytanii — gdzie zatankujemy do pełna płacąc najmniej? [ranking]

Gdzie w UK można zatankować swój samochód taniej? Jak obecnie kształtują się ceny za olej napędowy i benzynę? Mamy najnowszy ranking przygotowany na podstawie raportu AA. Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić!

Według najnowszych danych organizacji AA (The Automobile Association) ceny paliwa w Wielkiej Brytanii spadły do średniego poziomu wynoszącego 163.70 pensów za litr. Przeciętna cena oleju napędowego wynosiła 188.12 pensa, a benzyny - 163.70p. Jeśli idzie o benzynę, to obecny spadek ma miejsce na krótko po tym, jak ceny paliw odnotowały gwałtowny wzrost pod koniec października, osiągając poziom 166,54p. Ceny benzyny bezołowiowej spadły o prawie 28 pensów od lipca 2022, kiedy osiągnęły poziom 191,53 pensów. Oznacza to, że Brytyjczycy, którzy jeżdżą na benzynie, mogą tankować swoje baki za niecałe 16 funtów taniej, wybierając możliwie najtańszą stację.

Ceny paliw w UK

Mniej powodów do zadowolenia mają posiadacze samochodów z silnikami Diesla. Dla osób tankujących ropę, ceny paliwa, którego używają, nadal utrzymują się na wyższym poziomie. Według danych AA średnia cena litra sięgnęła poziomie 188,12 pensów, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do ceny z zeszłego miesiąca, która wynosiła 187,08 pensów za litr. Mimo podwyżek średni koszt oleju napędowego jest nadal o 19 pensów na litrze niższy niż w lipcu.

Najnowszy raport AA dotyczący cen paliw (Fuel Price Report) ujawnił, że stacje paliw zlokalizowane przy supermarketach oferują niższe ceny niż inne stacje paliw. Na ostateczną cenę paliwa wpływa także jego rodzaj oraz jednostkowa cena w danym punkcie. Patrząc na stacje benzynowe w supermarketach, AA obliczyło różnicę w cenach benzyny i oleju napędowego w październiku, a następnie w listopadzie.

Gdzie zatankujemy za najmniejsze pieniądze?

Ceny benzyny w tym okresie kształtują się następująco (dane cytujemy za zestawieniem przygotowanym przez „The Daily Mirror”):

Sainsbury’s – było: 161,16 pensów, teraz 162,56 pensów;

Asda — było: 161,29 pensów, teraz 162,74 pensów;

Morrisons – było: 163,68 pensów, teraz 162,83 pensów;

Jet — było: 163,37 pensów, teraz 163,16 pensów;

Texaco – 165,14 pensów, teraz 163,66 pensów;

Tesco – było: 162,82 pensów, teraz 163,88 pensów;

Murco — było: 165,29 pensów, teraz 165,03 pensów;

Shell — było: 166,45 pensów, teraz 165,31 pensów;

Esso — było: 165,82 pensów, teraz 165,85 pensów;

BP — było: 167,01 pensów, teraz 166,67 pensów.

AA odnotowało największe oszczędności – w wysokości 8 pensów na litrze – na jednej ze stacji pod szyldem Texaco, zlokalizowanej niedaleko Hadley. Tam paliwo kosztowało zaledwie 157,9 pensa, co pozwoliłoby zaoszczędzić 4,40 funta na pełnym baku.

Ceny oleju napędowego w tym okresie kształtują się następująco:

Asda — było: 180,55 pensów, teraz 184,90 pensów;

Morrisons – było: 181,62 pensów, teraz 185,87 pensów;

Sainsbury’s – było: 179,70 pensów, teraz 185,94 pensów;

Tesco – było: 181,35 pensów, teraz 186,85 pensów;

Texaco – 189,27 pensów, teraz 189,03 pensów;

Jet — było: 186,82 pensów, teraz 189,04 pensów;

Murco — było: 188,02 pensów, teraz 189,96 pensów;

Esso — było: 189,44 pensów, teraz 190,85 pensów;

BP — było: 189,69 pensów, teraz 190,99 pensów;

Shell – było: 189,47 pensów, teraz 191,58 pensów.

Od zeszłego miesiąca ceny oleju napędowego w większości wzrosły, z wyjątkiem Texaco. Należy pamiętać, że prezentowane wyżej ceny mogą się różnić w zależności od lokalizacji, nawet jeśli sprzedawane są na stacji tej samej sieci.

Czy ceny paliw mogą być jeszcze niższe?

Przypomnijmy, jeszcze w zeszłym miesiącu działacze RAC zwracali uwagę, iż ceny paliw na brytyjskich stacjach byłyby jeszcze niższe, gdyby nie zawyżone marże niektórych detalistów, a konkretnie — największych brytyjskich sieci marketów, które również obsługują stacje benzynowe. Różnica w tym względzie sięgała w październiku 10 pensów w skali litra. Według rzecznika RAC Simona Williamsa w przypadku benzyny marża w długim okresie wynosiła około 7 pensów na litrze.

„Dane RAC Fuel Watch wykazały, że marże obecnie wynoszą około 17 pensów za litr, a więc o ogromnie 10 pensów więcej niż normalnie” - komentował wówczas Williams. „Średnia cena benzyny na stacjach należących do czterech wielkich sieci supermarketach jest tylko o 1,5 pensa niższa niż średnia w Wielkiej Brytanii, a zatem mniej niż o połowę niż zwykle. To wyraźnie wskazuje, że nie grają oni uczciwie z kierowcami” - konkluduje rzecznik RAC.

