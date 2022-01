Najsłynniejszy polski pirat drogowy aresztowany w Londynie - "Frog" od roku miał ukrywać się w UK

Fot: Youtube @OnetStylŻyciaPL

Najsłynniejszy polski pirat drogowy został zatrzymany w Londynie. Robert N., znany lepiej pod pseudonimem "Frog", miał ukrywać się przed polskim wymiarem sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii. Jego aresztowanie to wynik wspólnej pracy polskich i brytyjskich służb.

Od października 2021 "Frog" był poszukiwany przez listem gończym. Było to spowodowane nie stawieniem się do odbycia kary pozbawienia wolności w styczniu 2021 roku w związku ze złamaniem sądowego zakazu prowadzenie pojazdów. Za kratkami najsłynniejszy polski pirat drogowy został skazany na 1,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Przypomnijmy, w 2020 roku "Frog" wpadł na jeździe autem bez odpowiednich uprawnień. Utracił je dwa lata wcześniej. Dodajmy jeszcze, że dosłownie kilka dni temu został on prawomocnie uniewinniony od zarzutu spowodowania katastrofy w ruchu drogowym. Chodzi o słynny "rajd pod Kielcami". Niemniej, podczas swojej brawurowej ucieczki przed policję popełnił szereg czynów zabronionych i wielokrotnie złamał przepisy ruchu drogowego.

Dzisiaj rano, zaledwie kilka dni po otrzymaniu "czerwonej noty" na terenie Wielkiej Brytanii został zatrzymany FROG. Zatrzymanie było efektem współpracy policjantów pionu kryminalnego @PolskaPolicja, @Policja_KSP oraz naszych kolegów z Wielkiej Brytanii. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) January 26, 2022

Brytyjska policja aresztowała najsłynniejszyego polskiego pirata drogowego

W jaki sposób polski pirat drogowy został ujęty? Jak ustalili dziennikarze RMF FM "Frog" miał od około roku ukrywać się w Wielkiej Brytanii. W dniu wczorajszym, 26 stycznia 2022 roku, w mieszkaniu w Londynie, o godzinie 6:30 pojawili się brytyjscy policjanci. Przestępca z Polski miał być całkowicie zaskoczony takim obrotem spraw. Wystarczyło zaledwie kilka dni po wystawieniu "czerwonej noty", aby "Frog" został ujęty.

Akcja była ta efektem współpracy funkcjonariuszy z pionu kryminalnego i komendy stołecznej oraz policjantów z Wielkiej Brytanii. Informacje na temat miejsca pobytu Polaka zostały przekazane brytyjskim służbom przez policjantów znad Wisły. Brytyjskim funkcjonariuszom pozostało jedynie aresztowanie ukrywającego się przestępcy.

"Frog" miał ukrywać się w UK przed polskim wymiarem sprawiedliwości

Co dalej? Rzecznik Komendy Głównej Policji zapewnia, że odpowiedni wniosek o przekazanie polskiego przestępcy zostanie złożony tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Procedury mogą potrwać nawet do kilku miesięcy, ale wiele wskazuje na to, że sprawiedliwości wreszcie stanie się zadość i "Frog" wyląduje w więzieniu.