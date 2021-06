Najpopularniejsze imiona w UK w 2021 r.! Jak rodzice najczęściej nazywają obecnie dziewczynki i chłopców?

Fot. Getty

Eksperci Baby Centre ujawnili, jakie imiona dla dziewczynek i chłopców są w tym roku najpopularniejsze w UK. Zobacz, co ostatnio inspirowało rodziców przed dokonaniem wyboru dla swojej pociechy na całe życie!

Trendy dotyczące najpopularniejszych imion w UK ulegają częstym zmianom. Rodzice inspirują się różnymi rzeczami, w tym popularnymi programami telewizyjnymi czy serialami. Ostatnio na przykład większym zainteresowaniem rodziców cieszyły się imiona z serialu „Gry o tron”, a także imiona inspirowane wyborami dokonywanymi przez członków rodziny królewskiej.

Poniżej przedstawiamy Wam najpopularniejsze imiona dla dziewczynek i chłopców w roku 2021.

1. Lily +3

2. Amelia +1

3. Sophia -2

4. Olivia -2

5. Ava +1

6. Isla -1

7. Rosie +9

8. Aria +0

9. Freya +0

10. Ella +1

11. Emily +2

12. Mia -5

13. Isabella -3

14. Ivy -2

15. Hannah +5

16. Layla +29

17. Grace -3

18. Sophie +3

19. Evelyn +15

20. Evie -2

21. Isabelle -6

22. Elsie +3

23. Luna +6

24. Poppy -7

25. Willow -1

26. Phoebe +7

27. Zara +5

28. Daisy +12

29. Florence -3

30. Charlotte -11

31. Alice -8

32. Scarlett +23

33. Ada +3

34. Millie -3

35. Sienna -7

36. Nur +16

37. Lyla +25

38. Chloe +3

39. Emilia -12

40. Hallie +28

41. Zoe +8

42. Molly -7

43. Jessica +8

44. Mila -7

45. Maisie -2

46. Eva -4

47. Maya -17

48. Ruby -26

49. Darcie +25

50. Emma -12

51. Ayla +15

52. Penelope +37

53. Eliza +18

54. Ellie -15

55. Lucy +5

56. Esme -8

57. Thea +1

58. Maryam -4

59. Fatima +0

60. Lottie +7

61. Matilda -15

62. Harper -18

63. Maeve - new!

64. Jasmine +6

65. Aurora +0

66. Orla +15

67. Eliana +16

68. Aisha +25

69. Erin -13

70. Leah - new!

71. Arabella -14

72. Elizabeth - new!

73. Maddison +23

74. Ariana - new!

75. Bonnie -3

76. Maria -3

77. Mirha - new!

78. Bella -15

79. Gracie +11

80. Anna -19

81. Rose +3

82. Violet -18

83. Abigail -4

84. Holly -34

85. Myla - new!

86. Robyn -33

87. Riley - new!

88. Eden -1

89. Nora -7

90. Nancy +1

91. Imogen -15

92. Gabriella - new!

93. Amber -16

94. Eleanor -25

95. Georgia -15

96. Iris -8

97. Lola -22

98. Sarah -51

99. Elodie - new!

100. Clara -22