Mieszkańcy UK przeklinają coraz więcej. Wzrasta przyzwolenie społeczne dla wulgarnego języka

Fot. Getty

Czy przeklinanie ukradkiem zadomawia się w naszej zwykłej codziennej komunikacji? Według najnowszych badań znacznie wzrosła liczba mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy coraz częściej używają wulgaryzmów.

Język jakim posługujemy się na co dzień w zwykłej komunikacji z innymi ludźmi, jest niezwykle ważny, ponieważ odpowiada za to, jak dobrze uda nam się porozumieć z naszym rozmówcą. Do tej pory wulgaryzmy uchodziły w większości za niedopuszczalne w zwykłej rozmowie, a z trudem tolerowaliśmy je podczas kłótni - szczególnie w miejscach publicznych. Najnowsze badanie pokazuje jednak, że ta tendencja stopniowo się zmienia, a przeklinanie ukradkiem zadomawia się w naszych zwykłych codziennych rozmowach.

Mieszkańcy UK coraz więcej przeklinają

British Board of Film Classification (BBFC) opublikowała raport, według którego co trzeci mieszkaniec Wielkiej Brytanii przyznaje, że obecnie częściej przeklina niż jeszcze pięć lat temu. Co więcej, badanie BBFC, w którym udział wzięło 1000 osób, pokazało, że już sześć na dziesięć osób przyznaje, że wulgaryzmy (takie jak słowo „f*ck”), są częścią ich codziennej komunikacji z innymi ludźmi.

Badanie pokazało także różnice w nastawieniu do przeklinania ze względu na różne grupy wiekowe. Najbardziej liberalny stosunek do przeklinania przejawiają najmłodsi dorośli, w wieku 18-24 lata. Najbardziej przeciwni przeklinaniu - zwłaszcza w miejscach publicznych - są natomiast najstarsi, czyli osoby powyższe 55. roku życia. Aż 65 proc. osób z najstarszej grupy wiekowej stwierdziło, że nigdy nie użyłoby wulgarnego języka w miejscu publicznym. Dla porównania, podobnej odpowiedzi udzieliło zaledwie 25 proc. osób w wieku 18-24 lata.

Pomimo coraz większego społecznego przyzwolenia dla wulgarnego języka, na przeklinanie wciąż dużą uwagę zwracają rodzice względem swoich dzieci. Są oni przeciwni zarówno przeklinaniu w domu (przeklinaniu w wydaniu dzieci i w wydaniu rodziców), jak też są zdecydowanie przeciwni wulgaryzmom w filmach i programach telewizyjnych adresowanych do ich pociech.