Jedziesz na wakacje za granicę? Uważaj – te choroby możesz przywieźć z zagranicznych wojaży

Za nami blisko 1,5 roku walki z epidemią koronawirusa. Ale pojawienie się wirusa SARS– CoV– 2 nie oznacza, że zniknęły inne patogeny, które wywołują uciążliwe choroby. Wybierając się na wakacje za granicę, z odpornością nieco osłabioną długim „siedzeniem” w domu, musimy być świadomi tego, że poza COVID–19 możemy z zagranicznych wakacji przywieźć także inne choroby. Jakie? O tym piszemy poniżej.

Jakich chorób możemy najczęściej nabawić się na zagranicznym wyjeździe? Oto kilka najbardziej powszechnych chorób wakacyjnych, które możemy złapać na skutek zmiany klimatu, problemów z czystością w hotelu lub w wyniku niedochowania przez lokale gastronomiczne należytego bezpieczeństwa żywności.

1. Grzybica stóp

To jedna z najczęstszych dolegliwości, które możemy przywieźć z wakacji. Grzybicy stóp łatwo jest się nabyć zarówno na basenie, jak i nawet w hotelowej łazience, która nie została należycie posprzątana. Ta kłopotliwa dolegliwość objawia się łuszczeniem się skóry, jej pękaniem i zmianą koloru – na biały, szary, a następnie żółty. Jednak przed grzybicą można się częściowo ustrzec zakładając zawsze klapki i nie chodząc boso.

2. Salmonelloza

To powszechna choroba zakaźna, występująca głównie latem, której można się nabawić poprzez spożycie skażonego bakteriami Salmonella jedzenia – przede wszystkim mięsa drobiowego i jaj. Zakażenie salmonellą prowadzi do powstania dolegliwości żołądkowo-jelitowych i może się skończyć wizytą w szpitalu.

3. Przeziębienie

Niestety przeziębienie można złapać zawsze i wszędzie, także latem. Aby uniknąć przeziębienia się w ciepłych krajach, warto jest rozważnie unikać klimatyzacji i nie narażać się na nagłe, drastyczne zmiany temperatury.

4. Angina

Tak samo jak w przypadku przeziębienia, złapaniu anginy sprzyjają wahania temperatury oraz picie zimnych napojów w podczas upału. Głównym objawem anginy jest silny ból gardła i gorączka.

5. Zapalenie pęcherza

Zapalenie pęcherza może się przyplątać m.in. na skutek siadania na desce sedesowej w publicznej toalecie albo w wyniku kąpieli w basenie. To dokuczliwe schorzenie, dlatego warto na wakacjach zachować szczególną ostrożność.

6. Świerzb

Jedną z najbardziej przykrych dolegliwości, jakie można przywieźć z wakacji, jest świerzb. Ogniska schorzenia występują w dużych skupiskach ludzkich, w tym zwłaszcza w hotelach i pensjonatach.

Osobną kategorię stanowią poważne choroby występujące w tzw. krajach egzotycznych. Wśród nich należy wymienić: