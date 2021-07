Najpiękniejsze polskie plaże. Sprawdź, gdzie warto spędzić urlop w Polsce [GALERIA ZDJĘĆ]

Fot. Facebook, Wikimedia Commons

Wakacje nad Bałtykiem to zawsze bardzo kusząca wakacyjna opcja. Na które plaże warto się wybrać? Oto ranking najpiękniejszych polskich plaż według National Geographic.

Jak na razie Polska wciąż znajduje się na brytyjskiej liście amber. Oznacza to, że co do zasady podróżni z Polski muszą w UK poddać się 10-dniowej kwarantannie domowej, a także wykonać łącznie trzy testy (jeden przed podróżą i dwa już w UK - 2. i 8. dnia kwarantanny).

W ostatnich dniach minister transportu Grant Shapps ogłosił jednak, że od 2 sierpnia osoby podróżujące do Anglii z krajów amber znajdujących się w Unii Europejskiej lub ze Stanów Zjednoczonych, będą mogły zostać zwolnione z kwarantanny wjazdowej - pod warunkiem odpowiednio udokumentowanego pełnego szczepienia przeciw COVID-19 (preparatem zatwierdzonym w UE lub USA). Z kolei podróżując z UK do Polski, osoby w pełni zaszczepione również mogą liczyć na zwolnienie z kwarantanny wjazdowej.

Wskazane wyżej ogłoszone wyjątki od kwarantanny dla w pełni zaszczepionych - zarówno w Polsce, jak i w UK - stanowią duże ułatwienie dla Polaków planujących wakacje w Polsce. Dokąd zatem warto się wybrać, będąc już w ojczystym kraju?

Najpiękniejsze polskie plaże

Dla miłośników nadmorskiego klimatu przedstawiamy ranking najpiękniejszych plaż w Polsce - według National Geographic. Wśród wybranych nadmorskich pasaży znajdziemy zarówno miejsca słynące ze swego niepowtarzalnego piękna i klimatu, a zarazem bardzo popularne, jak i mniej znane, ale nie mniej urokliwe zakątki polskiego wybrzeża. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć najpiękniejszych polskich plaż.

Piękne plaże, jednak bardzo popularne wśród turystów:

Plaża w Kołobrzegu Plaża w Międzyzdrojach Wybrzeże rozciągające się między Gdańskiem a Sopotem Plaże na Helu - zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i od strony otwartego Morza Bałtyckiego Plaża w Świnoujściu

Piękne polskie plaże mniej popularne wśród turystów:

Plaża w Chałupach Plaża w Dąbkach Plaża w Sarbinowie Plaża w Poddąbiu Plaża w Trzęsaczu

GALERIA ZDJĘĆ. NAJPIĘKNIEJSZE PLAŻE W POLSCE

Plaża w Kołobrzegu jest jedną z najpiękniejszych polskich plaż.

Urokliwa plaża w Międzyzdrojach

Słynne Molo w Sopocie na plaży w Zatoce Gdańskiej

Plaża na Helu, łącząca otwarte Morze Bałtyckie z Zatoką Gdańską jest jednym z najpiękniejszych zakątków polskiego wybrzeża.

Wśród najpiękniejszych polskich plaż nie mogło zabraknąć Świnoujścia.

Słynna, choć nie tak bardzo popularna, plaża w Chałupach

Plaża i promenada w Sarbinowie

Najpiękniejsze plaże w Polsce. Niezapomniane Dąbki