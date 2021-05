Kiedy Anglia rozszerzy green list? Oto jakie kraje mogą zostać dodane do zielonej listy?

Fot. Getty

Kiedy angielska zielona lista zostanie zaktualizowana? Oto jakie kraje i terytoria mogą znaleźć się na green list w najbliższej kolejności.

Od 17 maja w Anglii zacznie obowiązywać tak zwany system sygnalizacji świetlnej w kwestii podróży zagranicznych. Kraje i terytoria zostaną podzielone na trzy grupy według aktualnego poziomu zagrożenia epidemiacznej. Osoby podróżujące do Anglii z państw z listy zielonej nie będą musiały odbywać obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Różnice zachodzą też w zasadach dotyczących testów dla podróżnych. Kiedy green list zostanie zaktualizowana i jakie kraje mogą zostać do niej dodane?

Kiedy Anglia zaktualizuje green list?

Według planu ogłoszonego przez ministra transportu, listy zielona, bursztynowa i czerwona będą aktualizowane co trzy tygodnie - licząc od 17 maja. Oznacza to, że najbliższa aktualizacja green list, amber list i red list nastąpi 7 czerwca. Kolejna aktualizacja nastąpi po trzech tygodniach, czyli 28 czerwca.

Wtedy też, po ponownej ocenie ryzyka epidemicznego w poszczególnych krajach i terytoriach, władze Anglii opublikują na stronach rządowych aktualizację. Zielona lista może zostać rozszerzona, ale równie dobrze może zostać też skrócona - jeśli okaże się, że w którymś państwie z green list sytuacja epidemiczna znacznemu uległa pogorszeniu. Podobna zasada będzie dotyczyła listy bursztynowej i czerwonej.

Jakie kraje i terytoria mogą znaleźć się na zielonej liście?

Od 17 maja na angielskiej zielonej liście znajdzie się jedynie 12 terytoriów. Wiele osób jest bardzo niezadowolonych z decyzji angielskich władz, ponieważ na green list nie znalazło się wiele popularnych destynacji turystycznych. Polacy w UK niezadowoleni są natomiast z faktu, że na zielonej liście nie znalazła się Polska.

Green list od 17 maja będzie wyglądać następująco:

Portugalia

Izrael

Singapur

Australia

Nowa Zelandia

Brunei

Islandia

Gibraltar

Falklandy

Wyspy Owcze

Georgia Południowa i Sandwich Południowy

Święta Helena, Tristan de Cunha, Wyspa Wniebowstąpienia.

Niezależnie od tego, czy i jakie kraje zostałyby usunięte z green list, według The Telegraph 7 czerwca, czyli po najbliższej aktualizacji green list w Anglii, do zielonej listy mogą zostać dodane Brytyjskie Wyspy Dziewicze oraz niektóre terytoria karaibskie. Z kolei według portalu Metro, do green list mogą też zostać dodane inne terytoria, w których w ostatnim czasie obserwuje się znaczne wyhamowanie pandemii: Fidżi, Kajmany, Grenada, Finlandia oraz Malta.